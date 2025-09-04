Свинцовая дробь терроризирует Усть-Баргузин

Усть-Баргузин и его окрестности - известное среди охотников место для добычи дикой утки. Однако ведение охоты в непосредственной близости от жилых домов вызывает серьезную озабоченность у местных жителей. Они выступают за установление и соблюдение буферной зоны, которая бы исключила стрельбу вблизи границ населенного пункта.Местный житель Александр Марченко - один из самых активных инициаторов решения насущней проблемы. Год назад он направил официальное обращение на имя руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, чтобы привлечь внимание властей к сложившейся ситуации.- Я проживаю на улице, примыкающей к разливным лугам устья реки Баргузин. На них ежегодно селится разнообразная птица, в том числе и утки. Причем утка обитает в 20 - 30 метрах от домов. Именно этот вид пернатых становится предметом охоты в весенне-осенний период. Стрельба по утке ведется как с дамбы (насыпная дорога), соединяющей поселок с устьем реки, так и непосредственно с улицы, - написал тогда усть-баргузинец.Непосредственно нашему изданию он рассказал о том, что стрельба порой ведется в сторону поселка… Прямиком с дамбы.- Дробь долетает до жилых домов, рикошетит по крышам, и люди всерьез опасаются за сохранность своих окон.Главный вопрос, который сейчас стоит перед жителями - как законодательно установить и соблюдать буферную зону, исключающую ведение охоты вблизи их домов. Для привлечения внимания к этой проблеме Александр Марченко даже опубликовал соответствующий пост на своем сайте.- Путем визуального наблюдения установлено, что рядом с поселком с дамбы и других близлежащих мест, а при удобном случае и непосредственно с улицы Первомайской охотятся одни и те же лица. Благо их было немного, к чести других охотников. В этой связи можно составить социально-психологический портрет любителей «быстрой» охоты. Действительно, слез с печки, выпил стакан чаю, и через пять минут ты, как настоящий охотник, притаился, высматриваешь добычу, а через час-полтора опять дома, но уже с трофеем, и с азартом рассказываешь близким о перипетиях охоты. Итак, охотниками являются мужчины в возрасте от 30 лет и старше, - поделился Александр Марченко своими наблюдениями.Усть-баргузинец подчеркивает, что среди охотников немало приезжих на дорогих иномарках и специализированных внедорожниках вроде «УАЗ», нередко они прибывают с профессиональными охотничьими собаками.- Люди небедные, могли бы себе позволить съездить на настоящую охоту, но их устраивает суррогатная. Стреляя рядом с домами в утку, они, видимо, представляют себя в этот момент на лесном озере или другом таежном, удаленном месте, где добывают трофеи настоящие охотники, - высказался сельчанин, обращаясь к посетителям сайта.Бурприроднадзор в ответ на обращение сообщил, что по итогам выездного обследования, проведенного государственным охотинспектором, нарушения правил охоты не выявлены.Ведомство пояснило, что охотничьи угодья, граничащие с Усть-Баргузином, закреплены за Бурятской республиканской общественной организацией охотников и рыболовов (БРОООиР) на основании охотхозяйственного соглашения, заключенного еще в 2012 году.- Граница охотничьих угодий БРОООиР расположена на расстоянии более 200 метров от границ населенного пункта Усть-Баргузин, что не нарушает требований законодательства, - ответил нашему изданию Бурприроднадзор.В этом году с приходом очередного охотничьего сезона избежать беспокойства усть-баргузинцам вред ли получится, но шанс есть. Наша редакция выяснила, какие меры могут быть приняты для ограничения охоты вблизи населенного пункта.Оказалось, что изменить границы охотничьих угодий можно только по требованию охотпользователя или в судебном порядке. Тем не менее вопрос между жителями поселка и БРОООиР можно урегулировать довольно легко. Для этого нужно, чтобы организация охотников и рыболовов просто вошла в положение людей и откликнулась на звучащие пожелания.Бурприроднадзор, со своей стороны, считаем, поддержал идею граждан об ограничении охоты в окрестностях поселка.Ведомство направило в адрес председателя охотничье-рыболовной организации рекомендательное письмо об установлении зоны охраны охотничьих ресурсов вблизи населенного пункта. То есть угодья продолжат и дальше находиться в пользовании организации, но она запретит охоту в той зоне, что приближена к границам поселка. Это можно сделать в соответствии с приказом Минприроды России «Об утверждении порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» от 2020 года.Сейчас усть-баргузинцы, в том числе Александр Марченко, подготовили обращение к руководству БРОООиР. Подкрепив, таким образом, упомянутое рекомендательное письмо Бурприроднадзора.- Нам известно о разрешении охоты на уток не ближе 200 метров от населенного пункта. Однако охотники очень часто нарушают указанное предписание закона или прибегают к различным уловкам, в частности, открывают беспорядочную стрельбу с целью поднять утку на крыло и расстрелять ее в воздухе при приближении к дамбе. Такого рода охота рядом с улицей Первомайской вызывает обоснованное беспокойство ее жителей. Более того, дамба, откуда ведется стрельба, является оживленной трассой, так как соединяет поселок с берегом реки, где люди с удовольствием отдыхают, - пишут люди.Жители также говорят о морально-этическом моменте, который они видят в охоте вблизи поселка.Сельчане надеются, что взаимопонимание будет найдено: организация охотников и рыболовов установит у дамбы охраняемую зону. Если она появится, жизнь явно станет спокойнее.Александр Марченко предлагает поселенческой администрации создать мобильную группу, которая в период утиной охоты оперативно реагировала бы на сигналы о нарушениях и выезжала на место. Также жители улицы хотят обратиться к властям поселения с призывом поддержать их инициативу и тоже обратиться к БРОООиР с просьбой об установлении близ Усть-Баргузина зоны покоя. Тогда суммарно обращений может стать целых три: рекомендация Бурприроднадзора, письмо жителей улицы Первомайской и ходатайство властей поселения.Вот так конфликт между правом на охоту и правом на безопасность добрался до правового поля, но его решение уперлось в необходимость доброй воли самой охотничьей организации. Несмотря на формальное соблюдение существующего закона, реальная практика создает угрозу для жителей и требует не столько бюрократических уловок, сколько человеческого согласия.