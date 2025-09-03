60 ягнят из Бурятии не пустили в Оёк

В городе Слюдянка Иркутской области сегодня утром госинспекторы Россельхознадзора предотвратили несанкционированную перевозку 60 ягнят из Бурятии – Гусиноозерска. Мелкий рогатый скот транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов.

Водитель направлялся в село Оёк Иркутского района. Ему выдали требование на возврат ягнят в пункт отгрузки. Также надзорное ведомство направит предостережение собственнику сельхозживотных.

А 1 сентября на трассе в пригороде Тайшета сотрудники Россельхознадзора и полицейские пресекли незаконный вывоз 45 телят из Бурятии в Казахстан.

«Отсутствие ВСД при транспортировке животных создает риски распространения опасных заболеваний, что угрожает как животноводству, так и здоровью людей», - отметили в надзорном ведомстве.