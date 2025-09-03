В кадр фотографа Бурятии попали птенцы краснокнижного филина

В Забайкальском национальном парке Бурятии накануне была замечена пара птенцов филинов, которые уже набрались смелости и летают самостоятельно. На фото попал только один. Второй же был подальше и спрятался за ветками.

- Сумерки, большие красные круглые глаза… Вот это встреча! Птенцы филинов летают самостоятельно, но может, где-то неподалёку, на страже стоят внимательные и более осторожные родители, готовые защитить своё потомство от любой опасности. Радует, что «малыши» выглядят здоровыми, - пишут в группе «Заповедное Подлеморье».

Филин – вид птиц, занесённый в Красные книги России и Республики Бурятия. Это самый большой представитель совообразных, вес взрослых особей достигает до трёх килограмм, размах крыльев – до 190 см, добавили в Забайкальском нацпарке.

Фото: «Заповедное Подлеморье»