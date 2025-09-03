В Улан-Удэ провели митинг в честь победы над Японией

Сегодня в Улан-Удэ прошел митинг в честь Победы на милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Мероприятие состоялось на Мемориале Победы и сопровождалось церемонией возложения венков и цветов.





- Именно Победа Советского союза над Японией поставила точку во Второй мировой войне. Наверное, сегодня это очень важно. Мы должны знать, что не мы начинали ту войну, но мы ее закончили. Эти слова перекликаются с современностью. Когда Советский Союз вступил в войну с Японией, союзники рассчитывали, что она продлится 1-1,5 года, и оттянет на себя миллионную группировку. На то, что произошло в августе, не рассчитывал никто. В течение трех недель была разбита миллионная группировка, готовая сражаться годами, оставлять после себя выжженное поле, заражённое бактериологическим оружием. Советский союза выполнил свой союзнический долг, но в первую очередь не перед США, а перед своим настоящим действующим союзником Китаем. С 1936 года наша страна была единственной, кто помогал Китаю в борьбе с милитаристской Японией. Именно Советский Союз обеспечил целостность Китая, независимость Монголии. Сейчас наш президент Владимир Путин находится в Пекине, где вместе с Китаем празднует эту победу. И он – самый почетный гость. То, что было 80 лет назад, сейчас отдается нам троицей, - отметил врио руководителя администрации главы и правительства РБ Михаил Харитонов, открывая митинг.











Также он добавил, что в истории нашей страны много памятных дат, и мы должны их знать, гордиться ими, рассказывать о них подрастающему поколению.











Преемственность поколений отметил и другой участник митинга, внук участника войны с Японией, участник специальной военной операции с позывным «Кекс».











- У меня дед воевал именно на Дальнем Востоке. Призвался в июле 1941 года, демобилизован в мае 1946 года. Все заповеди наших дедов, все, что они начали, мы сейчас заканчиваем. Мы защищаем нашу страну от фашистской чумы. Я рад, что обстоятельства так сложились, и я сегодня могу здесь на родной земле деда почтить его память. 3 сентября – это великий праздник, день окончания страшной войны. Для меня это такой же великий праздник, как и 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, - сказал участник специальной военной операции Юрий Матвеев.











Сегодня по всей Бурятии у мемориалов проходят митинги и возложения цветов, а в образовательных учреждениях и учреждениях культуры организованы просветительские лекции.











Кроме того, делегация из Бурятии во главе с зампредом Вячеславом Сухоруковым участвует в памятных мероприятиях в Хабаровске, посвященных Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии