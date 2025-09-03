Общество 03.09.2025 в 16:46

В Бурятии завели «уголовку» после травмирования ребенка на площадке

На мальчика упала дверь железного ограждения
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Мухоршибирском районе Бурятии следователи завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту травмирования трехлетнего ребенка на спортивной площадке в поселке Саган-Нур.

Выяснилось, что мальчик попал в беду днем 31 августа. Малыш закрывал дверь железного ограждения, которая внезапно упала на него. В результате ребенок травмировал ноги. Его госпитализировали в медучреждение, где он сейчас получает необходимую врачебную помощь.

«По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельствах произошедшего», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Напомним, также дело находится на контроле прокуратуры.

