В Бурятии завели «уголовку» после травмирования ребенка на площадке

В Мухоршибирском районе Бурятии следователи завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту травмирования трехлетнего ребенка на спортивной площадке в поселке Саган-Нур.

Выяснилось, что мальчик попал в беду днем 31 августа. Малыш закрывал дверь железного ограждения, которая внезапно упала на него. В результате ребенок травмировал ноги. Его госпитализировали в медучреждение, где он сейчас получает необходимую врачебную помощь.

«По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельствах произошедшего», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Напомним, также дело находится на контроле прокуратуры.