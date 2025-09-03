Общество 03.09.2025 в 10:30

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем окончания Второй мировой войны

Уважаемые улан-удэнцы, от всей души поздравляю вас с Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны!
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем окончания Второй мировой войны
Фото: мэрия Улан-Удэ
Солдаты и офицеры, среди которых были наши земляки, доблестно отстояли дальневосточные рубежи Родины и триумфально завершили Вторую мировую войну. 

Эти даты навсегда останутся в памяти поколений символом непоколебимой силы духа, несгибаемого мужества и единства всего советского народа. 80 лет прошло с момента завершения самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, однако её уроки и воспоминания о героях остаются вечными.

Наши деды и прадеды проявили храбрость и выносливость, отстаивая честь и достоинство своей Отчизны. Каждый солдат, каждая семья внесли вклад в общую Победу. Тяжелый труд женщин и детей в тылу, доблестные сражения бойцов Красной армии, работа врачей и медсестер — все это подарило нам мир и свободу. 

Сегодня мы низко кланяемся каждому ветерану, бережно храним память о погибших и пропавших без вести. Вечная слава Защитникам Отечества!

Прямо сейчас участники специальной военной операции продолжают славные традиции предков, доказывая миру свою преданность и верность Отечеству.

Вечная память павшим героям! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и добра!

Мэр Улан-Удэ И. Ю. Шутенков

Теги
мэр поздравление

Все новости

Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира
04.09.2025 в 10:11
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
04.09.2025 в 10:07
В Бурятии иномарка сбила 11-летнюю школьницу
04.09.2025 в 09:50
В Улан-Удэ водитель, намеренно задавивший пешехода, будет сидеть дома
04.09.2025 в 09:48
Жительница Бурятии пойдет под суд за добычу почти пяти тонн нефрита
04.09.2025 в 09:47
Следкому придется доложить в Москву, почему в Бурятии нет дороги
04.09.2025 в 09:41
В Бурятии пропали две женщины
04.09.2025 в 09:36
У жителя Бурятии изъяли редкую рыбу в 160 тысяч рублей
04.09.2025 в 09:35
Приложение «Госуслуги.Дом»
04.09.2025 в 09:00
На границе Бурятии и Монголии открыли обновленный пункт пропуска «Алтанбулаг»
04.09.2025 в 08:52
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Жительница Бурятии пойдет под суд за добычу почти пяти тонн нефрита
Она хранила минерал у себя дома
04.09.2025 в 09:47
Следкому придется доложить в Москву, почему в Бурятии нет дороги
Ухабистое перепутье не могут отремонтировать целых три года
04.09.2025 в 09:41
У жителя Бурятии изъяли редкую рыбу в 160 тысяч рублей
Он незаконно выловил краснокнижного сибирского осетра
04.09.2025 в 09:35
Приложение «Госуслуги.Дом»
Для чего оно нужно?
04.09.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru