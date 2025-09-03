Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем окончания Второй мировой войны

Солдаты и офицеры, среди которых были наши земляки, доблестно отстояли дальневосточные рубежи Родины и триумфально завершили Вторую мировую войну.Эти даты навсегда останутся в памяти поколений символом непоколебимой силы духа, несгибаемого мужества и единства всего советского народа. 80 лет прошло с момента завершения самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, однако её уроки и воспоминания о героях остаются вечными.Наши деды и прадеды проявили храбрость и выносливость, отстаивая честь и достоинство своей Отчизны. Каждый солдат, каждая семья внесли вклад в общую Победу. Тяжелый труд женщин и детей в тылу, доблестные сражения бойцов Красной армии, работа врачей и медсестер — все это подарило нам мир и свободу.Сегодня мы низко кланяемся каждому ветерану, бережно храним память о погибших и пропавших без вести. Вечная слава Защитникам Отечества!Прямо сейчас участники специальной военной операции продолжают славные традиции предков, доказывая миру свою преданность и верность Отечеству.Вечная память павшим героям! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и добра!