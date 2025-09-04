У жителя Бурятии изъяли редкую рыбу в 160 тысяч рублей

В Бурятии 43-летний житель села Тресково Кабанского района незаконно выловил краснокнижного сибирского осетра, который находится под угрозой уничтожения. Вес рыбы составил 22 килограмма.

В дом к мужчине нагрянули полицейские. Правоохранители изъяли редкого осетра. Сельчанин заявил, что выловил рыбу сетью недалеко от поселения в реке Селенга для личного потребления.

«Согласно заключению эксперта, изъятая рыба принадлежат к видовому составу осетровых, которые внесены в Красную Книгу Российской Федерации. Относятся к I категории редкости, то есть виду, находящемуся под угрозой уничтожения. Сумма причинённого ущерба составляет более 160 тысяч рублей. Очень ценится икра рыбы», - рассказали в МВД по Бурятии.

В отношении браконьера завели уголовное дело (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Мужчина дал признательные показания. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.