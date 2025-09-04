Общество 04.09.2025 в 09:41

Следкому придется доложить в Москву, почему в Бурятии нет дороги

Ухабистое перепутье не могут отремонтировать целых три года
Текст: Елена Кокорина
Следкому придется доложить в Москву, почему в Бурятии нет дороги

Жители села Горхон в Бурятии три года ждали ремонта единственной дороги ведущей в их населенный пункт, но, увы, так и не дождались. Обращаясь в разные инстанции с жалобами, они привлекли внимание ОНФ и Следственного комитета. В Бурятии по этому вопросу заведено уголовное дело, доклад по которому требует председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

Как рассказали в ОНФ, первый контракт на ремонт был заключен с компанией «Арт Ком» в 2022 году, и стоил он более 160 миллионов рублей. Однако контракт расторгли из-за недобросовестности подрядчика. В апреле 2025 года контракт заключили с новой компанией - «Нардеван Строй». Ей выплатили аванс в 40 миллионов рублей, но никаких сдвигов и техники на дороге так и нет. 

- На протяжении трех лет автомобильная дорога, соединяющая населенный пункт с районным центром, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, а на поверхности образовались многочисленные ямы. В связи с этим проезд транспорта, в том числе рейсовых автобусов и автомобилей экстренных служб, до населенного пункта весьма затруднен. Запланированный в 2022 году ремонт не проведен, а многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, - комментируют в Следкоме республики.

Фото: скрин видео

 

дорога ремонт

