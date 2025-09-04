Жительница Бурятии пойдет под суд за добычу почти пяти тонн нефрита

В Бурятии перед судом предстанет 53-летняя жительница Иволгинского района. Ее обвиняют в незаконном хранении самовольно добытого нефрита в крупном размере стоимостью 24,9 млн рублей.

В 2019 году женщина организовала добычу природного нефрита общей массой 4,7 тонн, при этом не имея лицензии на пользование недрами. После она незаконно хранила минерал во дворе своего дома в селе Сотниково.

«В апреле 2025 года нефрит изъяли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в Генпрокуратуре России.