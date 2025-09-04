Бурятия не останется без картофеля

Поставки картофеля из Китая в Россию с начала 2025 года выросли в 4,2 раза — с 36 до 152 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Россельхознадзоре.Также из Китая в 2,3 раза увеличился импорт репчатого лука — с 22 до 51 тыс. тонн, капусты — на 66% (до 32 тыс. тонн), яблок — на 32% (до 31 тыс. тонн), огурцов — на 26% (до 13 тыс. тонн).В Бурятии уборочная по картофелю пока находится в самом разгаре, поэтому каков будет в этом году урожай, мы узнаём к началу октября. Напомним, что в 2024 году в республике из-за неурожая было собрано на 10% меньше картофеля, что повлекло за собой беспрецедентно высокий рост цен - до 100 рублей за килограмм. В других регионах цены на «второй хлеб» были сопоставимы. Видимо, оптовые компании и ритейлеры страны решили в этом году не рисковать и приняли решение закупиться китайской картошкой, что называется, под завязку.Между тем цены на картофель в Улан-Удэ упали в начале сентября до 50 рублей за килограмм.