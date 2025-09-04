Общество 04.09.2025 в 10:44

Жителю Бурятии пришлось отдать свою иномарку государству

Он лишился автомобиля сев за руль пьяным
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии житель села Аргада Курумканского района был признан виновным в управлении автомобиля в нетрезвом состоянии, за что был наказан судом обязательными работами и конфискацией «Тойты Королы».

- Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, однако в марте 2025 года, будучи нетрезвым, снова сел за руль автомобиля и был задержан полицией, - рассказали в прокуратуре республики.

Баргузинский районный суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и на 2 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, был обращен в доход государства.

