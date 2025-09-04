В Бурятии светоотражающий жилет «предупреждает» о яме на дороге

В Северо-Байкальском районе Бурятии местные жители нашли необычное применение жилету со светоотражающими элементами. Этот предмет одежды лежит в одной из многочисленных ям на дороге, ведущей в село Холодное. Жилет как бы предупреждает водителей о поджидающей на пути неприятности.

Как заявили в региональном отделении Народного фронта, яма довольно глубокая – не менее 15 см (замеряли линейкой).

«После нашего сигнала ремонт дороги взял на контроль Следственный комитет России. Однако пока явных сдвигов на дороге нет, хотя «Бурятрегионавтодор» сообщал, что ремонт будет завершен к 1 сентября, и даже озвучивал сумму – 7,2 миллиона рублей. По данным представителя Народного фронта Светланы Авдзевич, ожидается новый тендер на ремонт – а значит, 8-летняя история дороги продолжается», - прокомментировали в ОНФ по РБ.