В Бурятии на горе Тунгуска появился поклонный крест

В Муйском районе Бурятии 29 августа установили православный поклонный крест на горе Тунгуска. Его вес и высота составили 500 кг и 6 м соответственно.

Крест из нержавеющего металла изготовили в 2024 году в Иркутске. Его доставили в поселок Таксимо на вертолете. 20 июня настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы – отец Николай освятил монументальное сооружение.

«Воздвижение стало итогом двухлетнего проекта, в котором участвовали организации и жители посёлка Таксимо. Новый поклонный крест – это духовный символ и важная достопримечательность района», - отметили в районном отделе культуры.