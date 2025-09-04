В Бурятии семью поздравили с изумрудной свадьбой

В Закаменском районе Бурятии семью Павла и Светланы Цыбиковых поздравили с изумрудной свадьбой. Пара прожила вместе 55 лет.

Павел Яндакович работал заведующим молочно-товарной фермы совхоза «Дутулурский». Является заслуженным работником агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Его супруга Светлана Гомбоевна работала телятницей в том же совхозе. Она – ветеран труда РФ.

Пара воспитала двух детей. Сын Бэлигтэ – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства. Дочь Соелма работала библиотекарем сельского поселения Дутулурское. Также у Цыбиковых четверо внуков.

«Эта крепкая семья известна среди односельчан крепостью устоев, основанных на взаимной любви и верности. А также тем, что они добились благополучия совместным трудом и воспитали детей достойными членами», - отметили в районной администрации.