Общество 04.09.2025 в 12:05

Бурятию похвалили за успехи по вовлечению ветеранов СВО в адаптивный спорт

«Алексей Цыденов очень много делает для спорта», - отметил федеральный министр
Текст: Андрей Константинов
Бурятию похвалили за успехи по вовлечению ветеранов СВО в адаптивный спорт
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
3 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на круглом столе «Спорт для героев: реабилитация и интеграция ветеранов боевых действий». Круглый стол проходил в рамках Восточного экономического форума с участием министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Глава республики рассказал об опыте вовлечения ветеранов спецоперации Бурятии к занятиям адаптивным спортом. 

- Хочу поприветствовать уважаемого главу Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова. Он очень много делает для спорта. Республика спортивная, мы сейчас услышали от руководителя Паралимпийского комитета, и для ветеранов спецоперации очень многое делается. Я знаю это. И в целом для развития спорта в республике и в России, - отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв. 

В Бурятии для привлечения ветеранов спецоперации к занятиям адаптивной физкультурой и спортом на базе Республиканской спортивно-адаптивной школы реализуется специальная программа. Помимо физкультурно-оздоровительных мероприятий она включает обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем для проведения занятий по адаптивному спорту.

- В Бурятии созданы все условия для адаптивного спорта. В рамках поддержки движения “Здоровое Отечество” мы в Улан-Удэ проведем всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Алексей Самбуевич, мы благодарим вас за ту работу, которую вы проводите по вовлечению участников специальной военной операции в спорт. Я был в восторге от условий в Улан-Удэ, недавно был у вас. Спасибо за то, что поддерживаете предложения и мероприятия Паралимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации, - обратился к главе республики президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Количество участников СВО, прошедших реабилитацию в сфере адаптивной физической культуры, составило в 2024 году 118 человек, а с начала этого года - 107 человек. 

- У нас в 8 муниципальных образованиях уже подготовлены отдельные помещения для занятий адаптивным спортом. К созданию условий для адаптивного спорта мы подошли раньше, ещё до начала СВО. У нас создана специальная адаптивная школа. И, как результат, у нас двукратный чемпион Паралимпиады по велоспорту и бронзовый призер по стрельбе из лука. То есть у нас уже заложена основа, и мы начали не с нуля, и сейчас дальше развиваем ту базу. Мы понимаем главную задачу, которую сегодня перед нами стоит - это создание условий для полноценной жизни участников специальной военной операции, которые так или иначе получили ущерб здоровью. И спортивная составляющая здесь одна из важнейших, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Ветераны СВО из Бурятии показывают хорошие результаты на межрегиональных и всероссийских этапах Кубка Защитников Отечества. Так, в прошлом году сборная Бурятии заняла общекомандное первое место среди регионов Дальнего Востока, а в этом году - 2 место. 

Всего в Бурятии деятельность по развитию адаптивной физической культуры и спорта осуществляет 91 учреждение. 
