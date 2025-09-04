Жителя Бурятии оштрафовали за запуск квадрокоптера

Жителя Бурятии наказали рублем за несанкционированный запуск квадрокоптера. Проверку проводила транспортная прокуратура.

Все произошло в Улан-Удэ в июле. Мужчина запустил беспилотник, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения.

«Гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства), ему назначен штраф в размере 15 тыс. рублей», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.