Общество 04.09.2025 в 12:31

16-летнего воришку в Улан-Удэ выдала запись видеокамеры

Парень украл в магазине парфюм и спрятал под кофту
Текст: Елена Кокорина
16-летнего воришку в Улан-Удэ выдала запись видеокамеры

16-летнего подростка в Улан-Удэ задержали за кражу парфюма. Туалетную воду, стоимостью около 14 тысяч рублей, он вынес из магазина, спрятав ее под кофту. Директор магазина обратилась в полицию Советского района.

Благодаря записи с видеокамеры, на которой было видно, как молодой человек положил под кофту парфюм и поспешно удалился, оперативникам удалось установить личность воришки. Немного позже он был задержан.

На 16-летнего и ранее уже судимого молодого человека завели уголовное дело, взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в полиции.

Фото:  МВД РБ

кража

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
