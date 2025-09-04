16-летнего воришку в Улан-Удэ выдала запись видеокамеры

16-летнего подростка в Улан-Удэ задержали за кражу парфюма. Туалетную воду, стоимостью около 14 тысяч рублей, он вынес из магазина, спрятав ее под кофту. Директор магазина обратилась в полицию Советского района.

Благодаря записи с видеокамеры, на которой было видно, как молодой человек положил под кофту парфюм и поспешно удалился, оперативникам удалось установить личность воришки. Немного позже он был задержан.

На 16-летнего и ранее уже судимого молодого человека завели уголовное дело, взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в полиции.

Фото: МВД РБ