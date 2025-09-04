За лужами на дорогах Улан-Удэ следят со спутника

Сегодня в Улан-Удэ дождь и на 12:00 выпало 7,6 мм осадков. За ситуацией на дорогах следят специалисты отдела спутникового мониторинга Комбината по благоустройству.

Сейчас на линии работают шесть вакуумных машин, которые откачивают лужи на улицах Ключевская, Дорожная, Воровского, в 148-й квартале и на Черкасском переулке.

- Отдел спутникового мониторинга непрерывно следит за ситуацией на дорогах и оперативно передает информацию в диспетчерскую службу Комбината. Также мы отрабатывает все заявки горожан, которые приходят к нам в телеграмм бот, - рассказал системный аналитик отдела спутникового мониторинга Владислав Югаев.

Сообщить о больших лужах можно через чат-бот @dispmbukbu_bot и по телефонам диспетчеров: 380-838 и 379-646.

Фото: мэрия города