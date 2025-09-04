С предприятия в Улан-Удэ стащили рельсы и шурупы почти на миллион

В Улан-Удэ с территории одного из предприятий, расположенного в микрорайоне Матросова, с подъездных путей необщего пользования стащили две рельсы по 25 метров, а также более ста крепительных элементов (шурупы, болты, подкладки, накладки).

При этом участок не огорожен и не охраняется, нет и камер видеонаблюдения. На место прибыли транспортные полицейские. Они выяснили, что там проходили работы по замене шпал и рельс.

Во время осмотра правоохранители увидели следы протектора шин от спецтехники. Удалось установить и задержать преступника – 38-летнего мужчину. Он признался, что решил украсть рельсы и крепительные элементы при проведении ремонтных работ.

«Выбрав подходящее время, данный гражданин вывез материалы для путевого строительства с территории предприятия. Общая сумма ущерба составила более 930 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается», рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.