Общество 04.09.2025 в 14:30

В Улан-Удэ Ольге Бузовой вручили букет из лекарственных трав

В БГСХА прошли съемки образовательного шоу
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ Ольге Бузовой вручили букет из лекарственных трав
Фото: БГСХА

В Бурятской сельхозакадемии рассказали, как там накануне встретили российскую телеведущую Ольгу Бузову. Напомним, звезда приезжала в Улан-Удэ для съемок выпуска образовательного шоу «Ольга Вузова» (12+).

Гостью приветствовали по всем традициям – хадаком и пиалой с молоком. И вручили необычный букет – с лекарственными цветами и травами.

Целый день Бузова знакомилась с уникальными разработками и жизнью БГСХА, дегустировала местную продукцию и даже примерила красивейший бурятский костюм.

«Студенты и преподаватели показали ей всё самое интересное: от целебных трав и вкуснейшей продукции до стрельбы из лука. Победительницы студенческого стартапа Евгения и Альбина подарили ей лечебно-массажную подушку с добавлением лекарственных трав», – отметили в академии.

Выпуск шоу про бурятский аграрный вуз выйдет в октябре.

Ольга Бузова БГСХА шоу


