В Улан-Удэ продлили арест лжебанкирше

В столице Бурятии Советский районный суд продлил меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом горожанке, обвиняемой в совершении ряда хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Напомним, речь идет о 34-летней лже-сотруднице одного из крупнейших банков России. Женщина в соцсетях выдавала себя за сотрудницу банка и предлагала людям открыть якобы в этом банке корпоративные вклады под 30-50%. Люди верили и несли лже-работнице свои деньги. Кто-то вложил сразу несколько миллионов. Полученные от доверчивых земляков средства женщина тратила на свои нужды, главным образом на брендовые вещи, а также приобрела дорогой автомобиль.

Среди пострадавших от действий мошенницы – cупруга участника спецоперации. Семья копила деньги на квартиру, однако девушка увидела объявление своей знакомой о привлекательных вкладах и отдала ей 4,5 млн рублей. Мошенница обещала, что отдаст 6 млн рублей. Однако, как можно догадаться, свои деньги вкладчица больше не увидела.

Кроме супруги участника СВО, улан-удэнка обманула еще ряд граждан.

При рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения, суд принял во внимание данные о личности обвиняемой: наличие постоянного места жительства, малолетних детей и мужа, находящегося в зоне проведения СВО, отсутствие судимости, положительную характеристику, состояние здоровья родственников.

Напомним, 21 апреля Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнской мошенницы по первому уголовному делу. Ущерб составил около миллиона рублей. Все эти деньги мошенница вернула потерпевшим. Женщине дали три года лишения свободы условно.

- Впереди ещё не один суд, более 100 вкладчиков и более 20 заявлений на сегодня. Люди ежедневно пишут заявления, - рассказывали потерпевшие, которым мошенница не вернула ни рубля.





Фото: "Номер один"