Общество 04.09.2025 в 14:33

В Улан-Удэ продлили арест лжебанкирше

Ушлая мошенница, выманившая миллионы у своих жертв, находится под домашним арестом

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ продлили арест лжебанкирше

В столице Бурятии Советский районный суд продлил меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом горожанке, обвиняемой в совершении ряда хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Напомним, речь идет о 34-летней лже-сотруднице одного из крупнейших банков России. Женщина в соцсетях выдавала себя за сотрудницу банка и предлагала людям открыть якобы в этом банке корпоративные вклады под 30-50%. Люди верили и несли лже-работнице свои деньги. Кто-то вложил сразу несколько миллионов. Полученные от доверчивых земляков средства женщина тратила на свои нужды, главным образом на брендовые вещи, а также приобрела дорогой автомобиль.

Среди пострадавших от действий мошенницы – cупруга участника спецоперации. Семья копила деньги на квартиру, однако девушка увидела объявление своей знакомой о привлекательных вкладах и отдала ей 4,5 млн рублей. Мошенница обещала, что отдаст 6 млн рублей. Однако, как можно догадаться, свои деньги вкладчица больше не увидела.

Кроме супруги участника СВО, улан-удэнка обманула еще ряд граждан.

При рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения, суд принял во внимание данные о личности обвиняемой: наличие постоянного места жительства, малолетних детей и мужа, находящегося в зоне проведения СВО, отсутствие судимости, положительную характеристику, состояние здоровья родственников.

Напомним, 21 апреля Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнской мошенницы по первому уголовному делу. Ущерб составил около миллиона рублей. Все эти деньги мошенница вернула потерпевшим. Женщине дали три года лишения свободы условно.

- Впереди ещё не один суд, более 100 вкладчиков и более 20 заявлений на сегодня. Люди ежедневно пишут заявления, - рассказывали потерпевшие, которым мошенница не вернула ни рубля.


Фото: "Номер один"

Теги
арест мошенничество суд вклады

Все новости

Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей
04.09.2025 в 14:44
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
04.09.2025 в 14:36
В Улан-Удэ продлили арест лжебанкирше
04.09.2025 в 14:33
В Улан-Удэ Ольге Бузовой вручили букет из лекарственных трав
04.09.2025 в 14:30
Глава Бурятии встретился на ВЭФ с министром спорта России
04.09.2025 в 14:01
Этнокостюмы модельера из Бурятии оценили на конкурсе «Величие в деталях»
04.09.2025 в 14:00
С предприятия в Улан-Удэ стащили рельсы и шурупы почти на миллион
04.09.2025 в 13:38
У обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера ТГК-14 арестовали акции
04.09.2025 в 13:03
За лужами на дорогах Улан-Удэ следят со спутника
04.09.2025 в 12:59
В Улан-Удэ выступит группа «Пропаганда»
04.09.2025 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей
Он пытался нелегально ввезти их из Монголии
04.09.2025 в 14:44
В Улан-Удэ Ольге Бузовой вручили букет из лекарственных трав
В БГСХА прошли съемки образовательного шоу
04.09.2025 в 14:30
С предприятия в Улан-Удэ стащили рельсы и шурупы почти на миллион
При этом участок не огорожен и не охраняется
04.09.2025 в 13:38
За лужами на дорогах Улан-Удэ следят со спутника
На улицах города идет откачка воды
04.09.2025 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru