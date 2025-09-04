Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей

На границе Бурятии и Монголии задержали мужчину, который пытался перевезти свыше десяти килограммов хребтовых костей неизвестного происхождения. Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении, проходил в пункте пропуска МАПП «Кяхта».

- 4 сентября гражданин России пытался ввезти 11 кг (77 штук) хребтовых костей неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата, - прокомментировали в ведомстве.

Хребтовые кости используются в традиционных восточных соревнованиях и турнирах после определенной обработки, но данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

На мужчину возбуждено дело об административном правонарушении. Хребтовые кости изъяты и отправлены обратно в Монголию.

Фото: Россельхознадзор Бурятии