Очереди на погранпункте в Забайкальске продлятся еще несколько лет

Сроки завершения реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) в Забайкальске на границе с Китаем в очередной раз сместили – теперь на четвертый квартал 2028 года. При этом проект разбили на этапы, которые будут вводить поочередно. Об этом 4 сентября на одной из площадок десятого Восточного экономического форума сообщил первый замминистра транспорта России Валентин Иванов.«Сейчас заключен государственный контракт под ключ. Завершаются проектные работы. И в этом году мы уже выйдем на подготовительные работы. Завершение планируем в 2028 году. Это полностью реконструкция. Но предусмотрели, соответственно, по этапам реализации — пассажирской составляющей, грузовой — будем открывать этот пункт пропуска. Он сможет увеличить свою пропускную способность в 4 раза. Наверное, Забайкальск у нас сейчас наиболее востребованный пункт пропуска из всех автомобильных, которые есть на границе с Китаем», — отметил замминистра.Напомним, главный погранпункт, через который Бурятия получает импорт из Китая, никак не могут модернизировать. Вопрос его расширения решается много лет, но воз как говорится, и ныне там. В соцсетях Читы, обсуждая многолетний долгострой, отметили, что если бы подряд на работы получили китайцы, они завершили бы строительство в считанные месяцы.