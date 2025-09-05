Общество 05.09.2025 в 06:00

Топливный кризис достиг Бурятии

В республике ухудшается ситуация с поставками бензина
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
На совещании у вице-премьера Александра Новака стало известно о том, что в регионах не только дорожает топливо, но и сокращаются его поставки. Критическая нехватка горючего вынудила власти ввести временные ограничения на продажу АИ-95 в Крыму, Забайкалье и на Курильских островах. Основными причинами стали плановые летние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и выход из строя ряда крупных НПЗ вследствие атак БПЛА. Стоит ли бурятским автовладельцам опасаться дефицита бензина, читайте в материале «Номер один».

Нарастающий дефицит

В Бурятии, несмотря на отсутствие перебоев с поставками, зафиксирован рост цен на топливо. В середине августа стоимость АИ-92 превысила отметку в 60 рублей за литр, АИ-95 достиг 64 рублей, а цена на дизельное топливо вплотную приблизилась к 80 рублям.

Напомним, на прошлой неделе биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 превысила 72 тыс. и 82 тыс. рублей за тонну соответственно. Парадоксально, но после введения полного запрета на экспорт бензина его биржевая котировка увеличилась на 5,9% и 2,8%.

По данным Росстата, с начала года средняя стоимость бензина на отечественных заправках увеличилась на 5,7%. Этот показатель превышает уровень инфляции в стране за аналогичный период, зафиксированный на отметке 4,2%.

Рост цен на топливо спровоцирован ремонтами сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных атаками украинских беспилотников. В результате ударов БПЛА, нанесенных с начала августа, остановлены промышленные предприятия в Сызрани, Новокуйбышевске, Саратове и Волгограде. Рязанский НПЗ был вынужден остановить половину своих мощностей. Атакам беспилотников также подверглись организации по нефтепереработке в Славянске, Афипском и Новошахтинске.
 
По подсчетам Reuters, на которые ссылается «Коммерсантъ», атаки БПЛА вывели из строя не менее 17% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов - это эквивалентно 1,1 млн баррелей в сутки. Данный сбой стал ключевой причиной продолжающегося топливного кризиса и острой нехватки бензина в ряде регионов России.

На АЗС в Крыму, Хабаровском крае и Приморье водители вынуждены были стоять в многочасовых очередях. Наблюдались проблемы с бензином и в Забайкалье. На некоторых заправках сейчас полностью отсутствует АИ-95.

Бензина хватит до зимы
 
По оценке улан-удэнского экономиста Анатолия Масловского, кризис на рынке нефтепродуктов продолжит усугубляться, однако населению пока не стоит опасаться дефицита - текущих запасов топлива в стране должно хватить до зимы.

- В 2025 году российский рынок нефтепродуктов сталкивается с рядом вызовов, которые могут привести к серьезным негативным последствиям. Устаревание инфраструктуры и технологическое отставание приводят к тому, что предприятия отрасли сталкиваются с необходимостью капитальных вложений для обновления оборудования. А оно, как правило, западное, которое из-за санкций получить все труднее, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Тем более ситуация осложняется на фоне повреждения дефицитного западного оборудования на нефтеперерабатывающих заводах из-за налетов беспилотников.

Тем не менее, по словам экономиста, в текущем году «ожидать какого-либо серьезного дефицита топлива вряд ли придется» - правительство уже предпринимает необходимые шаги, включая запрет на экспорт и закупки бензина в Белоруссии. Однако к 2026 году ситуация может резко обостриться, поскольку системные проблемы отрасли остаются нерешенными.

Дело в том, что нефтепереработка является лишь вторым по значимости источником доходов интегрированных нефтяных компаний, которые обычно владеют как скважинами, так и НПЗ. В результате падения цен на нефть и сокращения рынков сбыта из-за санкций многие из этих компаний начали нести убытки.

Нефтянка в кризисе

Это может показаться невероятным, но в 90-е годы нефтяные компании уже оказывались в аналогичной ситуации - несли убытки и были вынуждены обращаться за государственной поддержкой. Однако сейчас правительство не имеет возможности оказать нефтяной отрасли финансовую помощь, поскольку многие секторы экономики, от лесной до угольной промышленности, уже выстроились в очередь за бюджетным финансированием. 

При этом доступные ресурсы ограничены. Бюджетные приоритеты сместились в сторону решения геополитических задач.

- Цены на бензин будут расти ускоренно, поскольку в противном случае произойдет очередное снижение доходов государства. Российский бюджет очень сильно зависит от налоговых поступлений от нефтяной отрасли, и топливный кризис, если не поднимать цены, может привести к резкому сокращению налоговых поступлений, что скажется на финансировании социальных программ, инфраструктурных проектов и национальной безопасности, - отмечает улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.

Скорее всего, нефтяным компаниям разрешат компенсировать убытки за счет оптового и розничного ценообразования, позволив повышать цены на ГСМ сверх уровня инфляции. В такой ситуации стоимость литра бензина в 100 рублей к 2026 году уже не будет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее.

Что касается Бурятии, то и здесь не исключены локальные перебои с поставками топлива. На этот случай эксперты рекомендуют автомобилистам заправлять полный бак - такая мера предосторожности позволит какое-то время обходиться без АЗС в случае временных затруднений с доступностью бензина.

Канистра прозапас
 
Стоит ли создавать запасы бензина? Этот вопрос чаще всего задают автомобилисты старшего поколения, уже переживавшие топливные кризисы в прошлом.

В Улан-Удэ, где сеть АЗС развита достаточно плотно, а многие водители никогда не сталкивались с дефицитом топлива, таких запасливых автовладельцев немного. Иначе обстоит ситуация в отдаленных районах республики, особенно там, где до ближайшей заправки приходится преодолевать десятки километров. Здесь канистра с запасом бензина в багажнике давно стала необходимостью. Что же до столицы Бурятии, то даже тем немногим, кто предпочитает подстраховаться, приходится хранить топливо в канистрах - других вариантов попросту нет.

- Если у вас есть гараж, то хранение канистры в 20 литров при наступлении перебоев с бензином явно не будет лишним, - говорит улан-удэнский инструктор-водитель Александр Большаков. - Но надо сразу отдавать себе отчет, что бензином, в отличие от продуктов, надолго не запасешься. Особого смысла в больших запасах бензина я не вижу, ведь долгое хранение в течение нескольких месяцев ухудшает свойства топлива.

Кроме того, хранить бензин можно лишь в стальных или алюминиевых канистрах, они безопасны, в отличие от пожароопасных пластиковых. 

- Хранить бензин в квартирах или домах небезопасно, только в отдельно стоящих гаражах, - добавляет Большаков.

Хочешь ездить - пересаживайся

Эксперты указывают, что в условиях грядущего роста цен на топливо наиболее рациональным решением может стать переход на более экономичные автомобили. Это особенно актуально для Бурятии, где традиционно популярны мощные машины с высоким расходом.

Если текущий парк автомобилей в среднем потребляет около десяти литров на 100 км в городском цикле, то современные японские гибриды (Toyota, Nissan, Honda) демонстрируют значительно более высокую эффективность - от 2,45 до трех литров на 100 км. Таким образом, всего одного литра бензина достаточно, чтобы преодолеть до 40 километров - показатель, несопоставимый с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями.

Неслучайно в Бурятии резко вырос спрос на импортируемые из Японии малолитражки: Toyota Prius, Toyota Aqua, Nissan Note, Honda Fit и другие. Владельцы таких автомобилей, которые, как шутят в народе, «только нюхают бензин», вероятно, практически не ощутят последствий топливного кризиса даже при превышении планки в 100 рублей за литр.
