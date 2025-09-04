Общество 04.09.2025 в 15:50

Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда

Конкурс состоится в рамках фермерского фестиваля «Фермфест»
A- A+
Текст: Карина Перова
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Улан-Удэ 19 и 20 сентября на площади Советов состоится большой фермерский фестиваль «Фермфест» (6+). В рамках мероприятия пройдет конкурс гастрономических районных брендов «Бренды Бурятии-2025. Битва сильнейших».

Муниципальные образования – победители предыдущих лет – поборются за звание лучшего бренда республики. Презентацию организуют на главной сцене фестиваля. Конкурс пройдет в номинации «Лучшая презентация бренда Бурятии» с общим призовым фондом 225 тысяч рублей.

«Это возможность показать всё разнообразие и богатство нашей республики. Каждый район имеет свои уникальные продукты, о которых стоит рассказывать», - отметил зампред – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.

Возрастное ограничение 6+

Теги
конкурс фермерский фестиваль

Все новости

Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries
04.09.2025 в 16:06
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
04.09.2025 в 16:04
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
04.09.2025 в 15:50
Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии
04.09.2025 в 15:49
В Бурятии перед судом предстанет убийца своего знакомого
04.09.2025 в 15:25
Жительница Бурятии поплатилась за Дружка
04.09.2025 в 15:25
Очереди на погранпункте в Забайкальске продлятся еще несколько лет
04.09.2025 в 15:17
В Улан-Удэ расширят дорогу на Бабушкина до трёх полос
04.09.2025 в 15:09
Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей
04.09.2025 в 14:44
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
04.09.2025 в 14:36
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
Дороги города очищают круглосуточно
04.09.2025 в 16:04
Жительница Бурятии поплатилась за Дружка

Женщина-предприниматель использовала изображение из сериала «Барбоскины» на своем сайте

04.09.2025 в 15:25
Очереди на погранпункте в Забайкальске продлятся еще несколько лет
Реконструкция МАПП в Забайкальске продлится до конца 2028 года
04.09.2025 в 15:17
В Улан-Удэ расширят дорогу на Бабушкина до трёх полос
Из-за большой протяженности ремонт улицы разбили на два этапа
04.09.2025 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru