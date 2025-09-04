Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда

В Улан-Удэ 19 и 20 сентября на площади Советов состоится большой фермерский фестиваль «Фермфест» (6+). В рамках мероприятия пройдет конкурс гастрономических районных брендов «Бренды Бурятии-2025. Битва сильнейших».

Муниципальные образования – победители предыдущих лет – поборются за звание лучшего бренда республики. Презентацию организуют на главной сцене фестиваля. Конкурс пройдет в номинации «Лучшая презентация бренда Бурятии» с общим призовым фондом 225 тысяч рублей.

«Это возможность показать всё разнообразие и богатство нашей республики. Каждый район имеет свои уникальные продукты, о которых стоит рассказывать», - отметил зампред – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.

Возрастное ограничение 6+