Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь

Лужи на дорогах Улан-Удэ откачивают шесть вакуумных машин и четыре бригады с мотопомпами. Работы идут на улицах Автотранспортная, Мокрова, Борсоева, Лимонова и других, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- По прогнозу погоды дождь продлится до четырех утра. В связи с этим Комбинатом организована круглосуточная работа по откачке воды с дорог города. В ночь также будет организована работа для откачки воды с улиц города, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Сообщить о больших лужах можно через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефонам диспетчеров: 380-838 и 379-646

Фото: мэрия города