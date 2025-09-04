Общество 04.09.2025 в 17:45
«Мне выплатили 80 тысяч, а на ремонт машины нужно 300 тысяч»
Сибирячка обвинила страховую компанию в обмане
Текст: КП-Новосибирск
Неприятности с авто у 39-летней жительницы Новосибирска Ульяны начались в мае 2025 года: именно тогда она обнаружила свой припаркованный автомобиль Mazda 2013 года выпуска с разбитым бампером.
- Машина стояла на парковке у дома. Сосед на BMW не вписался в поворот и снес мне бампер, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна. – Вину он не отрицал, ДТП оформили по европротоколу. Я сразу написала в страховую заявление на ремонт.
На СТО ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей – повреждено было восемь деталей. Каково же было удивление женщины, когда вместо направления на ремонт от страховой компании она получила смс-оповещение о переводе 80 тысяч рублей.
- Я позвонила в страховую и спросила: «Что это значит?». Мне ответили: «Мы вам насчитали выплату с учетом износа машины». Я им ответили: «Я просила ремонт, а не деньги!». А они мне: «До свидания» и бросили трубку, - возмущается Ульяна. — Как потом мне объяснили, такая схема часто практикуется у страховых компаний: отдавать деньги и не делать ремонт. Так для них выходит дешевле, потому что если они соглашаются делать ремонт застрахованной машины, то зачастую он обходится намного дороже.
Как говорит Ульяна, страховая компания без ее согласия изменила вид выплаты на самый невыгодный для автовладельца.
- Да и эти 80 тысяч мне перевели на почту, потому что реквизитов моей карты у них не было. В итоге я объездила несколько отделений, чтобы получить эти деньги наличными. При этом ремонт авто обойдется в 4 раза дороже, - объясняет сибирячка.
Женщина не сдалась: она за свой счет заказала независимую автоэкспертизу, которая оценила реальную стоимость ремонта в 280 тысяч рублей. Получив эти документы, Ульяна написала официальную претензию в страховую.
- После этого мне перечислили еще 100 тысяч. Но это было все равно меньше, чем мне нужно на ремонт машины, - объясняет женщина.
Сейчас это дело находится на рассмотрении у финансового уполномоченного – это обязательная досудебная инстанция.
- Процедура невероятно сложная: ждем его решения. Если бы я не была юридически подкована, страховая компания просто обманула бы меня, - уверена Ульяна. – Они рассчитывают, что люди не будут разбираться и согласятся на любые копейки.
Пока решение финансового уполномоченного не вынесено, машину Ульяна не ремонтирует.
- Машина стояла на парковке у дома. Сосед на BMW не вписался в поворот и снес мне бампер, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна. – Вину он не отрицал, ДТП оформили по европротоколу. Я сразу написала в страховую заявление на ремонт.
На СТО ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей – повреждено было восемь деталей. Каково же было удивление женщины, когда вместо направления на ремонт от страховой компании она получила смс-оповещение о переводе 80 тысяч рублей.
- Я позвонила в страховую и спросила: «Что это значит?». Мне ответили: «Мы вам насчитали выплату с учетом износа машины». Я им ответили: «Я просила ремонт, а не деньги!». А они мне: «До свидания» и бросили трубку, - возмущается Ульяна. — Как потом мне объяснили, такая схема часто практикуется у страховых компаний: отдавать деньги и не делать ремонт. Так для них выходит дешевле, потому что если они соглашаются делать ремонт застрахованной машины, то зачастую он обходится намного дороже.
Как говорит Ульяна, страховая компания без ее согласия изменила вид выплаты на самый невыгодный для автовладельца.
- Да и эти 80 тысяч мне перевели на почту, потому что реквизитов моей карты у них не было. В итоге я объездила несколько отделений, чтобы получить эти деньги наличными. При этом ремонт авто обойдется в 4 раза дороже, - объясняет сибирячка.
Женщина не сдалась: она за свой счет заказала независимую автоэкспертизу, которая оценила реальную стоимость ремонта в 280 тысяч рублей. Получив эти документы, Ульяна написала официальную претензию в страховую.
- После этого мне перечислили еще 100 тысяч. Но это было все равно меньше, чем мне нужно на ремонт машины, - объясняет женщина.
Сейчас это дело находится на рассмотрении у финансового уполномоченного – это обязательная досудебная инстанция.
- Процедура невероятно сложная: ждем его решения. Если бы я не была юридически подкована, страховая компания просто обманула бы меня, - уверена Ульяна. – Они рассчитывают, что люди не будут разбираться и согласятся на любые копейки.
Пока решение финансового уполномоченного не вынесено, машину Ульяна не ремонтирует.
ТегиДТП