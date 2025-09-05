Общество 05.09.2025 в 08:58

В аэропорту Улан-Удэ подвели летние итоги

Пассажиропоток вырос на 6%
Текст: Карина Перова
В аэропорту Улан-Удэ подвели летние итоги
Фото: архив «Номер один»

В международном аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ поделились итогами работы за минувшее лето. Так, пассажиропоток составил 274 633 человека (+6% к аналогичному периоду прошлого года). Всего было 1786 вылетов.

Самым востребованным направлением вновь стала Москва – его выбирали 131 136 человек. Также люди летали в крупные города Сибири – Новосибирск (27 698) и Красноярск (18 707).

Также жители отправлялись в соседний Иркутск (16 164) и во Владивосток, ключевой портовый город и транспортный хаб Дальнего Востока, связывающий Байкал с Тихоокеанским регионом (9 958).

