В аэропорту Улан-Удэ подвели летние итоги

В международном аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ поделились итогами работы за минувшее лето. Так, пассажиропоток составил 274 633 человека (+6% к аналогичному периоду прошлого года). Всего было 1786 вылетов.

Самым востребованным направлением вновь стала Москва – его выбирали 131 136 человек. Также люди летали в крупные города Сибири – Новосибирск (27 698) и Красноярск (18 707).

Также жители отправлялись в соседний Иркутск (16 164) и во Владивосток, ключевой портовый город и транспортный хаб Дальнего Востока, связывающий Байкал с Тихоокеанским регионом (9 958).