Общество 05.09.2025 в 09:10

В Улан-Удэ снесут детскую площадку

Она была построена из дешевого тонкостенного металла, и тренажеры не выдержали веса детей
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ снесут детскую площадку
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ завершился судебный процесс по поводу некачественной детской площадки на ул. Ветеранов в Железнодорожном районе. Подрядчика обязали снести площадку под ноль и построить новую, оборудовав ее качественными тренажёрами.

Данная детская площадка была построена с нарушениями ещё в 2022 году, и один из тренажёров сломался в первый же день запуска. Однако подрядчик не устранил нарушения, и администрация Железнодорожного района не приняла данную площадку в эксплуатацию. В итоге недавно состоялся судебный процесс, по результатам которого площадка была признана непригодной и подрядную организацию обязали произвести её демонтаж.

Как сообщили в администрации Железнодорожного района, до конца года площадку снесут. В 2026 году на её месте построят новую – с более надёжными тренажёрами. В проекте будущей площадки будут учтены пожелания жителей.

Ранее «Номер один» сообщал, что именно на этой площадке десятилетняя девочка, встав на детский тренажер, чуть не повредила себе ногу, когда аппарат во время движения переломился. Скорее всего, из-за некачественной сварки. У ребёнка было диагностировано легкое сотрясение мозга.

Подрядчик для удешевления проекта использовал трубы с металлом, ломающиеся в самом начале эксплуатации, что поставило под угрозу безопасность детей.

Теги
детская площадка демонтаж

Все новости

В Бурятии два человека пострадали в дорожной аварии
05.09.2025 в 10:43
Владимир Путин предложил Дальневосточным регионам переходить на уголь
05.09.2025 в 10:21
В Улан-Удэ неопытный водитель разбил свой и чужой автомобиль
05.09.2025 в 10:11
В Улан-Удэ открыли движение рядом с отелем Greenwich
05.09.2025 в 10:03
Бурятия представила на ВЭФ проект историко-краеведческой тропы в Ноехоне
05.09.2025 в 09:53
Жители райцентра в Бурятии просят новый Дом культуры
05.09.2025 в 09:49
Последствия дождя в Улан-Удэ устраняли всю ночь
05.09.2025 в 09:47
Бурятию утром немного потрясло
05.09.2025 в 09:36
Столицу Монголии разгрузят
05.09.2025 в 09:29
Пожилой мужчина пропал в Бурятии
05.09.2025 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Владимир Путин предложил Дальневосточным регионам переходить на уголь
По его словам, в отличие от газа, запасов твёрдого топлива хватит стране почти на тысячу лет
05.09.2025 в 10:21
В Улан-Удэ открыли движение рядом с отелем Greenwich
На участке завершили реконструкцию инженерных сетей
05.09.2025 в 10:03
Бурятия представила на ВЭФ проект историко-краеведческой тропы в Ноехоне
Тамошние места овеяны богатой историей и культурой
05.09.2025 в 09:53
Жители райцентра в Бурятии просят новый Дом культуры
Старое здание сгорело несколько лет назад
05.09.2025 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru