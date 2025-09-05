В Улан-Удэ снесут детскую площадку

В Улан-Удэ завершился судебный процесс по поводу некачественной детской площадки на ул. Ветеранов в Железнодорожном районе. Подрядчика обязали снести площадку под ноль и построить новую, оборудовав ее качественными тренажёрами.

Данная детская площадка была построена с нарушениями ещё в 2022 году, и один из тренажёров сломался в первый же день запуска. Однако подрядчик не устранил нарушения, и администрация Железнодорожного района не приняла данную площадку в эксплуатацию. В итоге недавно состоялся судебный процесс, по результатам которого площадка была признана непригодной и подрядную организацию обязали произвести её демонтаж.

Как сообщили в администрации Железнодорожного района, до конца года площадку снесут. В 2026 году на её месте построят новую – с более надёжными тренажёрами. В проекте будущей площадки будут учтены пожелания жителей.

Ранее «Номер один» сообщал, что именно на этой площадке десятилетняя девочка, встав на детский тренажер, чуть не повредила себе ногу, когда аппарат во время движения переломился. Скорее всего, из-за некачественной сварки. У ребёнка было диагностировано легкое сотрясение мозга.

Подрядчик для удешевления проекта использовал трубы с металлом, ломающиеся в самом начале эксплуатации, что поставило под угрозу безопасность детей.