Последствия дождя в Улан-Удэ устраняли всю ночь

Прошедшей ночью в Улан-Удэ работали восемь вакуумных машин и четыре мотопомпы. Они помогали справляться с последствиями дождя.

За вчерашний день в городе выпало 18,7 мм осадков, сообщили в Комитете городского хозяйства. В чат-бот вчера поступило свыше 30 заявок на откачку луж. Все обращения были переданы мастерам участков. Приоритетное внимание уделялось дорогам с интенсивным движением.

- Чтобы быстро убрать воду с дорог, техника и сотрудники Комбината по благоустройству были задействованы в полном объёме и работали до полного устранения воды на дорогах, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Сообщить о больших лужах можно через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефонам диспетчеров: 380-838, 379-646.

Фото: мэрия города