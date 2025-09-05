Жители райцентра в Бурятии просят новый Дом культуры

В селе Кырен Тункинского района Бурятии жители просят построить им Дом культуры. Люди уже 10 лет задаются вопросом: где им проводить досуг и мероприятия? На месте старого культурного учреждения осталось одно пепелище – здание сгорело.

При этом, как подчеркнули в региональном отделении Народного фронта, ранее была разработана проектно-сметная документация для строительства нового ДК. Но его до сих пор не возвели.

«Старый клуб сначала закрыли на ремонт, а после он сгорел. Так как я работаю музыкальным руководителем в детском саду, меня очень сильно беспокоит, что у нас нет ДК, и нам с детьми негде выступать. Когда нам построят районный клуб?», - поинтересовалась местная жительница Галина.