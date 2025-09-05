Бурятия представила на ВЭФ проект историко-краеведческой тропы в Ноехоне

- В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов в маленьком селе Ноехон усилиями землячества была создана историко-краеведческая тропа «Ноехон исторический. Становление российско-китайской границы в XVIII веке». Эта тропа о встрече Саввы Рагузинского, посла Петра I, с бурятскими родами, нерченскими тунгусами о несении пограничной службы. Мы рассчитываем, что в рамках большого празднования 300-летия основания города Кяхта и подписания Буринского договора это станет точкой притяжения. Почему это место выбрал Савва Рагузинский для встречи с бурятами? Потому что это место имеет полуостровное расположение. С одной стороны, один приток реки Селенги – Чикой, с другой стороны – Хилок и Селенга. С этой сопки, на которой была встреча, на расстоянии сотен километров видны просторы. Это места, овеянные богатой историей и культурой, легендой и победами. Уверены, что эти места в ближайшее время будут посещать туристические группы, и все больше знакомиться с историей родного края жители Бурятии и ее гости, - отметила Ирина Доржиева.











- Мы провели международный автопробег, собрали ключевые СМИ Монголии. Нужно понимать, что не только мы забываем историю, но другие страны переписывают ее, - подчеркнула Ирина Доржиева.











4 сентября на площадке Восточного экономического форума в рамках экспертной дискуссии «Дальний Восток - земля приключений. Маршруты Победы» Бурятия представила два проекта. Это открытие историко-краеведческой тропы «Ноехон исторический. Становление российско-китайской границы в XVIII веке» и автопробег журналистов России и Монголии в честь 85-летия Победы на реке Халхин-Гол. О них на форуме рассказала заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.Также она напомнила историю данного события. Савва Рагузинский, посол Петра I, выдающийся дипломат, 58 раз пытался договориться с Империей Цин о русско-китайской границе. Однако, все попытки не привели к необходимому результату. В 1727 году в местности Ноехон он провел успешные переговоры с предводителями бурятских и тунгусских родов о несении ими пограничной службы и служении Российской Империи. Позднее бурятский отряд в 400 человек в числе русских войск обеспечил успешный ход встречи Саввы Рагузинского с китайскими послами на реке Буре, где был подписан договор об установлении российско-китайской границы.Еще один проект, о котором рассказала Ирина Доржиева – автопробег российских и монгольских журналистов, посвященный 85-летию Победы на реке Халхин-Гол. Он состоялся в 2024 году и реализован при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова. Тогда группа журналистов посетила памятные места в обеих странах и возложила цветы к мемориалам.Кроме того, в планах есть знакомство журналистов как России, так и Монголии с Дальним Востоком.Также на сессии обсуждался Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений», основные критерии оценки путешествий, приоритетные маршруты и направления, влияние конкурса на развитие туризма в регионах и меры поддержки отрасли. В этом году в нем учреждена специальная номинация «Тропами Победы» для патриотического воспитания и сохранения памяти о героях страны. Модератор сессии, заместитель директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова призвала сделать фильм о тропе «Ноехон исторический. Становление российско-китайской границы в XVIII веке» и участвовать в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».Экспертная сессия прошла на площадке презентационной зоны Минвостокразвития и КРДВ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии