В Улан-Удэ открыли движение рядом с отелем Greenwich

В столице Бурятии открыли движение по улице Смолина – рядом с отелем Greenwich. Напомним, участок перекрывали с 4 августа. На данный момент здесь завершили строительные работы по реконструкции инженерных сетей.

Как сообщили в комитете по строительству, в ночь подрядчик произвел засыпку траншеи и открыл участок. В этом году организация за свой счет планирует заасфальтировать участок.

«Реконструкция инженерных сетей в центре города по мастер-плану началась в 2024 году. На данный момент выполнено более 85% строительных работ», - отметили в администрации Улан-Удэ.