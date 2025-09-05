Владимир Путин предложил Дальневосточным регионам переходить на уголь
Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщают «РИА-Новости».
«По разным оценкам, обеспеченность углем на Дальнем Востоке исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», - сказал Владимир Путин во время посещения Владивостока в рамках участия в ВЭФ.
«Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. У нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство. И в то же время есть большое количество угля различного класса, которого еще на 900 лет хватит запасов, которые, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать как базовый энергетический ресурс», - сообщил глава государства.
Ранее о нехватке газа для жителей Дальнего Востока сообщало Минэнерго, отметив, что к 2030 году нехватка голубого топлива может достичь 42%.