05.09.2025 в 10:59

Наркомана в Улан-Удэ выдала излишняя суетливость

Увидев экипаж Росгвардии он попытался скрыться
Текст: Елена Кокорина
Наркомана в Улан-Удэ выдала излишняя суетливость

Пытаясь скрыться от сотрудников Росгвардии Бурятии, наркоман избавился от запасов дури, выбросив ее на дорогу. Около 8 граммов каннабиса он хранил в пачке сигарет.

Мужчина привлек внимание экипажа Росгвардии ночью в Железнодорожном районе города. Увидев правоохранителей, он заметно ускорил шаг и выбросил на землю пачку сигарет. Ночного гуляку все же остановили, проверили документы и установили, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств.

- В пачке из-под сигарет, которую мужчина выкинул на землю, была обнаружена растительная масса с сильным химическим запахом. Результаты исследования показали, что это наркотическое вещество – масло каннабиса массой 7,9 граммов. Задержанный 39-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии наркотического опьянения, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, -

Фото: Росгвардия Бурятии

