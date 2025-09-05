Жительница Бурятии отмечает 103-й день рождения

Сегодня, 5 сентября, в Бурятии свой 103-й день рождения отмечает жительница Гусиноозёрска Васса Павловна Алейник. Женщина – родом из село Лапшиново Джидинского района. Выросла в многодетной семье.

Всю свою жизнь посвятила медицине, помогая людям в разных уголках Бурятии. С 1960 года работала акушеркой в Ново-Селенгинске, на её руках появились на свет сотни малышей. В 1977 году вышла на пенсию и продолжила трудиться в женской консультации.

Васса Павловна выучила бурятский язык, чтобы быть ближе к людям и точнее помогать в лечении. Вместе с мужем, Алексеем Карповичем, они воспитали троих детей.