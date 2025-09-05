Общество 05.09.2025 в 11:22

Вора в Бурятии выдали обычные беспроводные наушники

Они сообщили полицейским о его местонахождении
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Вора в Бурятии выдали обычные беспроводные наушники

В Кабанском районе Бурятии полицейские по горячим следам задержали вора, обокравшего гостевой дом на Байкале. Среди похищенного оказались ювелирные изделия, три пары беспроводных наушников, два ночных светильника, четыре зарядных устройства и 5700 рублей. Общий ущерб составил около 167 тысяч рублей. Похищенное имущество принадлежало постояльцам.

Дом камерами видеонаблюдения оснащён не был, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена геолокация одних беспроводных наушников.

- Выехав по указанному направлению полицейские обнаружили автомобиль и начали его преследование, во время которого злоумышленник стал выбрасывать похищенное из салона машины. Задержанный и ранее судимый 22-летний молодой человек признался в совершении преступления. Похищенного изъято частично. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Фото: полиция РБ

Теги
кража

Все новости

Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
05.09.2025 в 12:02
Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана
05.09.2025 в 11:42
Аграрии Бурятии будут поставлять целебное сырье Центру восточной медицины
05.09.2025 в 11:24
Вора в Бурятии выдали обычные беспроводные наушники
05.09.2025 в 11:22
В Бурятии реанимируют проект Мокской ГЭС
05.09.2025 в 11:17
Жительница Бурятии отмечает 103-й день рождения
05.09.2025 в 11:00
Наркомана в Улан-Удэ выдала излишняя суетливость
05.09.2025 в 10:59
В Бурятии два человека пострадали в дорожной аварии
05.09.2025 в 10:43
Владимир Путин предложил Дальневосточным регионам переходить на уголь
05.09.2025 в 10:21
В Улан-Удэ неопытный водитель разбил свой и чужой автомобиль
05.09.2025 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
Скоро их надо будет дублировать на русском
05.09.2025 в 12:02
Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана
Ушел из жизни Батор Цыденович Цыбенов
05.09.2025 в 11:42
Жительница Бурятии отмечает 103-й день рождения
Поздравления принимает Васса Павловна Алейник
05.09.2025 в 11:00
Наркомана в Улан-Удэ выдала излишняя суетливость
Увидев экипаж Росгвардии он попытался скрыться
05.09.2025 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru