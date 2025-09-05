Вора в Бурятии выдали обычные беспроводные наушники

В Кабанском районе Бурятии полицейские по горячим следам задержали вора, обокравшего гостевой дом на Байкале. Среди похищенного оказались ювелирные изделия, три пары беспроводных наушников, два ночных светильника, четыре зарядных устройства и 5700 рублей. Общий ущерб составил около 167 тысяч рублей. Похищенное имущество принадлежало постояльцам.

Дом камерами видеонаблюдения оснащён не был, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена геолокация одних беспроводных наушников.

- Выехав по указанному направлению полицейские обнаружили автомобиль и начали его преследование, во время которого злоумышленник стал выбрасывать похищенное из салона машины. Задержанный и ранее судимый 22-летний молодой человек признался в совершении преступления. Похищенного изъято частично. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Фото: полиция РБ