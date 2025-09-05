Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана

Сегодня утром ушел из жизни легендарный диктор Батор Цыбенов, который оставил неизгладимый след в истории бурятского радио. О смерти коллеги и наставника сообщают «Вести Бурятии».

Один из ярчайших представителей профессии родился в 1942 году. Цыбенов обучался у выдающегося диктора СССР Юрия Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Его бархатистый баритон был визитной карточкой республиканского радио.

Батор озвучил и дублировал на бурятский язык более 100 советских и российских художественных фильмов («Любовь и голуби» (12+), «Мужики» (0+), «Белые росы» (12+), «Возвращение резидента» (12+), а также ленты бурятских кинематографистов («Песня табунщика» (12+), «Горький можжевельник» (12+), «Золотой дом» (12+), «Три солнца» (12+), «Пора таежного подснежника» (12+) и др.).

«На протяжении своей карьеры Батор Цыденович отдавал все силы развитию Бурятской государственной телерадиокомпании. Он был не только талантливым диктором, но и настоящим мастером ораторского искусства, чьи передачи останутся в памяти слушателей на долгие годы. Сам он останется в наших сердцах как символ таланта и преданности делу», - отметили коллеги.

За высокий профессионализм Батор Цыбенов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званий «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист Бурятской АССР», «Народный артист Республики Бурятия».