Общество 05.09.2025 в 11:42

Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана

Ушел из жизни Батор Цыденович Цыбенов
Текст: Карина Перова
Фото: «Вести Бурятия»

Сегодня утром ушел из жизни легендарный диктор Батор Цыбенов, который оставил неизгладимый след в истории бурятского радио. О смерти коллеги и наставника сообщают «Вести Бурятии».

Один из ярчайших представителей профессии родился в 1942 году. Цыбенов обучался у выдающегося диктора СССР Юрия Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Его бархатистый баритон был визитной карточкой республиканского радио.

Батор озвучил и дублировал на бурятский язык более 100 советских и российских художественных фильмов («Любовь и голуби» (12+), «Мужики» (0+), «Белые росы» (12+), «Возвращение резидента» (12+), а также ленты бурятских кинематографистов («Песня табунщика» (12+), «Горький можжевельник» (12+), «Золотой дом» (12+), «Три солнца» (12+), «Пора таежного подснежника» (12+) и др.).

«На протяжении своей карьеры Батор Цыденович отдавал все силы развитию Бурятской государственной телерадиокомпании. Он был не только талантливым диктором, но и настоящим мастером ораторского искусства, чьи передачи останутся в памяти слушателей на долгие годы. Сам он останется в наших сердцах как символ таланта и преданности делу», - отметили коллеги.

За высокий профессионализм Батор Цыбенов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званий «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист Бурятской АССР», «Народный артист Республики Бурятия».

Батор Цыбенов диктор радио некролог

