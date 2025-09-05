Общество 05.09.2025 в 12:02

Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках

Скоро их надо будет дублировать на русском
Текст: Андрей Константинов
Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
Фото: архив «Номер один»
Мэрия Улан-Удэ напомнила предпринимателям, что с 1 марта 2026 года в Бурятии изменятся правила оформления вывесок на иностранных языках. Теперь при использовании иностранного языка на вывеске обязательно должно быть дублирование на русском. Надписи должны быть одинаковыми по размеру, цвету и шрифту.

- Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем с законом и создать понятную вывеску для клиентов, - сказала заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.

На вывесках по-прежнему можно размещать название компании, адрес и режим работы. Фирменные логотипы и товарные знаки можно использовать без дублирования на русском языке. Бурятский язык используется наравне с русским при соблюдении тех же требований.
