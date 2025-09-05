Полицейский попался на декларации

Верховный суд Якутии признал законным решение Ленского районного суда о взыскании с бывшего начальника ОМВД России по Ленскому району МВД по Якутии полковника полиции Александра Фесикова и его супруги в доход государства 11 миллионов 900 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «SachaTine». Также горсуд признал недействительными сделки по продаже в январе 2023 года квартир в Иркутске и Воронеже, трех земельных участков в Ленске и двух автотранспортных средств.

Ранее прокуратурой установлено в ходе проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе, представленных экс-полицейским в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетних детей за 2022 год, а также предшествующие два года, что Фесиков не указал доходы – а именно внесенные наличные средства через банкоматы, превышающие совокупный доход обоих супругов за 3 года.

Кроме этого, в справках на супругу за указанные годы были отражены недостоверные сведения о доходе, они были завышены. Объяснить их происхождение бывший полицейский не смог, документы, подтверждающие их законность, не представил. По результатам проверки контракт с начальником полиции расторгнут, и он был уволен в связи с утратой доверия.