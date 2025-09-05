Половину Бурятии зальют дожди

Прогноз погоды на ближайшие выходные опубликовали синоптики Бурятии. Он не особо утешителен для жителей северной половины республики. Там в субботу и воскресенье прогнозируются дожди, местами продолжительные и очень сильные, в горах с мокрым снегом.В южной части республики на выходные местами также возможны кратковременные дожди.Также прогнозируется сильный ветер: 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с.Что касается температуры, то сегодня ночью ожидается +6…+11, местами +1…-4 градуса. Завтра днем по южной половине республики +12…+17, по северной половине +5…+10 градусов.Ночью 7 сентября синоптики обещают +5…+10, местами 0…-5. В воскресенье днем будет +12…+17, местами +5…+10 градусов.В Улан-Удэ 6 и 7 сентября преимущественно без осадков. Ветер 7–12 м/с, порывы до 18 м/с. Днем в субботу будет +14…+16, в воскресенье: +13…+15 градусов.