Общество 05.09.2025 в 13:36

В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей

Здание построили в селе Новая Брянь
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей
Фото: ТГ-канал Ларисы Волковой

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии состоялась торжественная сдача нового восьмиквартирного дома для медицинских и педагогических работников. 

По словам главы района Ларисы Волковой, первыми новоселами стали представители сферы образования. Жилье предоставляется специалистам на условиях социального найма на период работы в районе.

«Реализация данного проекта – важный шаг в решении кадрового вопроса, который позволит не только удержать, но и привлечь в Заиграевский район высококвалифицированных специалистов», - сказала Волкова.

Ранее «Номер один» сообщал, что такой же дом открыли в Хоринске. А в селе Петропавловка Джидинского района все печально – объект до сих пор не сдали: недостроенное здание гниет под открытым небом.

Теги
Новая Брянь дом для врачей и учителей

Все новости

В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей
05.09.2025 в 13:36
Монголия может отказаться от импорта пшеницы
05.09.2025 в 13:07
Половину Бурятии зальют дожди
05.09.2025 в 13:07
Полицейский попался на декларации
05.09.2025 в 13:00
Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком
05.09.2025 в 12:46
В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России
05.09.2025 в 12:27
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за смертельное ДТП
05.09.2025 в 12:24
Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
05.09.2025 в 12:02
Умер легендарный бурятский диктор, обучавшийся у Юрия Левитана
05.09.2025 в 11:42
Аграрии Бурятии будут поставлять целебное сырье Центру восточной медицины
05.09.2025 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Половину Бурятии зальют дожди
Погодка на эти выходные будет так себе
05.09.2025 в 13:07
Полицейский попался на декларации
В Якутии силовик не смог объяснить, за счёт каких средств он накупил столько недвижимости
05.09.2025 в 13:00
В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России
На Родине увековечили память Владимира Белокопытова
05.09.2025 в 12:27
Бизнесменам Улан-Удэ напомнили о вывесках на иностранных языках
Скоро их надо будет дублировать на русском
05.09.2025 в 12:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru