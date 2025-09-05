В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии состоялась торжественная сдача нового восьмиквартирного дома для медицинских и педагогических работников.

По словам главы района Ларисы Волковой, первыми новоселами стали представители сферы образования. Жилье предоставляется специалистам на условиях социального найма на период работы в районе.

«Реализация данного проекта – важный шаг в решении кадрового вопроса, который позволит не только удержать, но и привлечь в Заиграевский район высококвалифицированных специалистов», - сказала Волкова.

Ранее «Номер один» сообщал, что такой же дом открыли в Хоринске. А в селе Петропавловка Джидинского района все печально – объект до сих пор не сдали: недостроенное здание гниет под открытым небом.