Киберпреступления окопались в Бурятии

Правоохранительным органам пока не удается переломить ход борьбы с киберпреступниками, и волна их атак лишь нарастает. По данным республиканского министерства внутренних дел, за семь месяцев этого года в регионе зарегистрировано 1 834 IT-преступления, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост цифровых преступлений продолжился даже после введения 1 июня пакета правительственных мер, которые должны были ее сдержать. В вопросе разбирался корреспондент «Номер один».В Бурятии особенно популярным среди киберпреступников стал неправомерный доступ к компьютерной информации - взлом аккаунтов на портале «Госуслуги». Статистика демонстрирует масштаб проблемы: с января по июль в республике зафиксирован 841 подобный случай (рост на 8,1%). При этом почти каждое второе из них (474 преступления) совершено непосредственно в Улан-Удэ (рост 22,2%).Мошенники пытаются взломать личный кабинет различными способами, но основной из них – телефонные звонки под любым предлогом, чтобы убедить жертву продиктовать код из SMS-сообщения. Ведь он является одноразовым ключом для доступа к учетной записи на Госуслугах.Завладев аккаунтом, преступники, например, могут оформить на имя пострадавшего кредит без его ведома и согласия.Между тем первые принятые меры уже помогли снизить число краж с банковских карт. Согласно данным МВД по Бурятии, за 2025 год зарегистрировано всего 501 преступление. Это на 19,6% меньше, чем годом ранее.В Улан-Удэ зафиксировано 326 случаев краж (снижение на 17,7%). Наибольший вклад в эту положительную динамику внес период июнь-июль, когда банки начали массово блокировать сомнительные операции. Например, транзакции на крупные суммы, совершенные после длительного отсутствия активности или мелких переводов, теперь признаются подозрительными и приостанавливаются.Сыграла свою роль и опция самостоятельного ограничения кредитования на Госуслугах. Сервисом уже воспользовались почти четверть жителей Бурятии, заблаговременно защитив свои данные от несанкционированного доступа.Совместные усилия полиции и банков помогли сократить финансовые потери граждан от IT-мошенников. По итогам семи месяцев этого года ущерб в Бурятии снизился на 5,6% – до 327,3 млн рублей против 346,7 млн рублей годом ранее.Однако существенного повода для оптимизма это не дает. Положительная динамика если и наблюдается, то является крайне незначительной и фрагментарной.Так, по данным Генпрокуратуры РФ, в первом полугодии 2025 года впервые за последние годы удалось замедлить общероссийский рост киберпреступности. Конкретно за семь месяцев снижение числа таких преступлений зафиксировано в 58 субъектах Федерации. В то же время в остальных регионах ситуация продолжает ухудшаться.Особенно тревожной выглядит обстановка в соседних с Бурятией регионах. В Иркутской области зафиксирован рост мошенничеств в IT-сфере на 24,5%, а в Забайкальском крае - на 19,5%.Между тем Минцифры России представило второй пакет мер по противодействию киберпреступности. Документ включает около 20 инициатив, направленных на разные аспекты проблемы: от расширения инструментов самозащиты для граждан до ужесточения требований к сотовым операторам. Ряд положений предусматривает введение новой административной и уголовной ответственности за мошеннические операции.Отдельное внимание уделено борьбе с дропперами - посредниками, через которых выводятся средства. Для них предлагается ввести лимит на выпуск банковских карт - не более десяти на одного человека.Еще одно ключевое новшество - обязательная идентификация международных звонков. Теперь все входящие из-за рубежа звонки будут помечаться как «иностранные», что позволит абонентам сразу распознавать потенциально опасные вызовы. Это особенно актуально для Бурятии, поскольку значительная часть мошенников, обворовывающих ее жителей, действует из-за пределов России.В целом цифры отражают положительный эффект от мер, направленных на борьбу с интернет-преступностью и мошенническими схемами, особенно в дистанционном формате. Однако преступники быстро адаптируются, изобретая новые способы обхода банковских блокировок. Например, участились случаи звонков школьникам с целью получения реквизитов карт их родителей.Ключевым уязвимым звеном в схемах мошенников остается вывод средств. Основной метод - перевод денег на российские карты или электронные кошельки для последующего обналичивания. Именно здесь дропперы становятся главным инструментом отмывания преступных доходов.Напомним, дроппер - это участник схемы, чья банковская карта или счет используется для перевода и обналичивания похищенных средств. Термин происходит от английского drop («сбрасывать»). Причем они, часто не подозревая о своем участии в преступлениях, передают реквизиты карт знакомым или оставляют данные на фишинговых сайтах, устанавливают вредоносные приложения по фальшивым QR-кодам, становясь посредниками в цепочке отмывания денег.В России с июля вступил в силу закон, ужесточающий уголовную ответственность за участие в дропперских схемах. Новые нормы устраняют правовые пробелы и предусматривают следующие наказания:за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам - лишение свободы на срок до трех лет и штраф от 100 до 300 тыс. рублей;за проведение финансовых операций по указанию мошенников - лишение свободы на срок до трех лет и штраф от 100 до 300 тыс. рублей;за торговлю чужими реквизитами или их приобретение - лишение свободы на срок до шести лет и штраф от 300 тыс. до миллиона рублей, с возможным дополнительным штрафом в размере до 500 тыс. рублей.Дополнительно у мошенника конфискуют все доходы от преступной деятельности.Остается надеяться, что уже осенью статистика по кибермошенничеству в Бурятии покажет значительное снижение. Примечательно, что, несмотря на многолетнюю просветительскую работу правоохранителей и СМИ, многие граждане по-прежнему продолжают вести диалоги с телефонными аферистами, которые представляются сотрудниками банков или Росфинмониторинга.Наиболее уязвимой группой остаются люди старше 50 лет, которые чаще других становятся жертвами подобных схем.Недавно в «Вестнике МГУ» опубликовано исследование, согласно которому наиболее уязвимыми для манипуляций мошенников оказываются не беспечные, а, напротив, чрезмерно добросовестные и порядочные граждане старшего возраста.Как сообщают авторы работы, в группу риска входят люди 50+ с выраженной ориентацией на ценности безопасности, мышлением «наивного оптимиста», высоким самоконтролем и склонностью ставить групповые интересы выше личных. Такие люди часто демонстрируют готовность к сотрудничеству с государственными институтами, чем и пользуются злоумышленники.Ключевой характеристикой жертвы телефонного мошенничества является не жажда обогащения, а страх потерять нажитое - в первую очередь банковские сбережения. Для России, где целые поколения неоднократно теряли все в ходе исторических потрясений, подобные установки глубоко укоренились в массовом сознании.Отдельно исследователи отмечают положительный опыт семейного контроля. Пожилые люди 70+ часто сообщали, что их родственники строго запрещают им разговаривать с незнакомцами по телефону и они послушно следуют этому правилу. Этот факт доказывает, что на уровне поведенческих установок можно сформировать эффективный защитный механизм.Пока же единственным безопасным по-настоящему способом расчета остаются наличные деньги. Ни одна электронная платежная система не может гарантировать полной защиты от мошенничества. Поэтому в вопросах финансовой безопасности наличные по-прежнему остаются «самым надежным» инструментом.