Семь студентов из Бурятии стали миллионерами

В Бурятии семь студентов ВСГУТУ получат по миллиону от российского Фонда содействия инновациям. Ребята приняли участие в конкурсе «Студенческий стартап» и презентовали там свои разработки.

Из 11,6 тыс. заявок экспертное жюри конкурса отобрало 2500 лучших проектов. Большая их часть была посвящена цифровым технологиям, креативным индустриям и биотехнологиям.

Один из счастливчиков-миллионеров – Саян Дондуков, студент электротехнического факультета. Его проект касался разработки технологии производства армирующего волокна из технической конопли, модифицированной в плазме атмосферного давления. Студент того же факультета Степан Агнаев презентовал проект по разработке плазменной установки «PlasmaNova» для подготовки полимерных материалов к склеиванию и окрашиванию.

Аспирант ИПИБ Нима Нехуров представил разработку системы интеллектуальной сортировки семян пшеницы от примесей на базе компьютерного зрения и сверточных нейронных сетей, а студентка юрфака Мария Елаева – проект по разработке стратегической настольной игры в сфере международных отношений «политическая монополия» с онлайн компонентами.

В «семёрку» миллионеров-студентов вошли также аспирант строительного факультета Евгений Цыренжапов, студент ИПИБ Алексей Залуцкий и студент машиностроительного факультета Гомбо Цыремпилов.

Программа Фонда содействия инновациям направлена на реализацию студентами стартап-проектов и на выполнение работ по созданию новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития.

