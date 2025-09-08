Жители Улан-Удэ требуют закрытия баров в центре города

Два питейных заведения в самом сердце столицы Бурятии продолжают работать с грубыми нарушениями. Несмотря на многочисленные обращения жителей, проверки заблокированы, а лицензия не отзывается, создавая опасный прецедент безнаказанности.В центре столицы Бурятии разгорается скандал вокруг двух баров, которые, как следует из обращений граждан, годами работают с грубыми нарушениями алкогольного законодательства. Одно из заведений, как утверждается, вообще не имеет лицензии на продажу алкоголя, второе - самовольно перенесло вход и работает в запретной близости от университета и детской площадки. Местные жители бьют тревогу: по их словам, подобная торговля ведет к росту пьянства, антиобщественному поведению и правонарушениям, одно из которых едва не закончилось трагедией. Они направили жалобы во все инстанции - от местного МВД до республиканской прокуратуры, однако система дала сбой: проверки заблокированы на уровне надзорных органов, а нарушения продолжаются, подрывая доверие к власти и создавая ощущение полной безнаказанности.В основе скандала - два соседних питейных заведения, расположенных в одном из самых оживленных и общественно значимых районов города. Согласно многочисленным жалобам граждан, первое из них - бар «Стрелка» - на протяжении длительного времени осуществляет розничную продажу алкоголя не имея на это соответствующей лицензии. В обращениях подчеркивается, что это не просто административное нарушение, а деятельность, содержащая признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ за незаконную розничную продажу алкогольной продукции.В качестве доказательств заявители представили в контролирующие органы соответствующие кассовые чеки. Более того, жители напрямую связывают работу этого нелегального пункта продаж с ухудшением криминогенной обстановки в центре города. Они ссылаются на летний случай, когда пьяные посетители бара устроили поножовщину, тогда пострадавший едва не умер от потери крови.Второе заведение - бар «Белка» - формально обладает действующей лицензией на продажу алкоголя в рамках оказания услуг общественного питания. Однако минпром во время очередной проверки официально подтвердил, что владелец бара, не уведомив лицензирующий орган, самовольно перенес вход в свое заведение. Это влечет серьезные юридические последствия. Теперь расстояние от новой входной двери бара до главного входа в один из крупнейших и наиболее посещаемых университетов города сократилось до критических 85 метров, что является прямым и грубым нарушением норм местного законодательства. Эти же нормативно-правовые акты строго запрещают розничную продажу алкоголя в непосредственной близости от детских игровых площадок, одна из которых, по словам заявителей, также расположена в шаговой доступности от спорных баров, формируя, таким образом, двойное нарушение.Жалобы на оба заведения поступали во многие профильные контролирующие и надзорные органы: в МВД по Республике Бурятия, в республиканскую прокуратуру и в министерство промышленности и торговли региона. Однако, если судить по официальным ответам, которые получают заявители, ситуация далека от разрешения и скорее напоминает классический бюрократический тупик.Минпром, например, признал, что самовольный перенос входа является грубым нарушением лицензионных требований. По этому факту владельцу заведения отправлено требование в установленный срок устранить выявленное несоответствие. В ответе чиновников есть предупреждение о том, что в случае неисполнения данного предписания действие лицензии может быть приостановлено в судебном порядке. Однако на момент последних обращений граждан, спустя неделю после вынесения предписания, заведение работало в прежнем режиме, что ставит под сомнение реальную эффективность принимаемых мер и наличие у регулятора действенных рычагов контроля.Со вторым баром – «Стрелка» – возникла еще более парадоксальная и показательная ситуация. Для проведения полноценной проверки и главного доказательного мероприятия – контрольной закупки – минпромторгу республики в обязательном порядке требовалось предварительное согласование своих действий с прокуратурой республики, как этого требует действующее федеральное законодательство. Однако надзорное ведомство, изучив материалы, неожиданно отказало министерству в закупе.Этот отказ выглядит особенно странным на фоне того, что, как настойчиво утверждают заявители, в адрес прокуратуры представлены неопровержимые вещественные доказательства нарушений – в частности, оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт продажи алкоголя. В своих официальных ответах минпромторг лишь констатирует данный отказ как свершившийся факт, не получая от коллег из прокуратуры внятного и публичного объяснения причин такого решения, что порождает множество вопросов о реальных мотивах.Граждане, выступающие в роли заявителей, в своих обращениях указывают на системные сбои в работе всей вертикали контролирующих органов. По их словам, заявления, направленные в МВД и прокуратуру республики, зачастую остаются без своевременного и содержательного ответа в установленные законом сроки. Это не только нарушает их права как обратившихся, но и лишает возможности получить хоть какую-то информацию о том, была ли вообще начата по их обращению проверка, и если да, то каковы ее промежуточные или окончательные результаты. Такая информационная блокада усугубляет чувство безысходности.Создается порочный круг и парадоксальная ситуация: нарушения законодательства официально задокументированы и даже подтверждены самими органами исполнительной власти (как в случае с переносом входа в бар «Белка»), но механизм их реального и оперативного пресечения либо работает крайне медленно и неэффективно, либо не работает вовсе.Решающий же надзорный орган – прокуратура – своим немотивированным отказом в согласовании проверки по второму бару фактически блокирует любые попытки установить истину и навести порядок. Это порождает у граждан устойчивое ощущение, что нарушители закона пользуются некоей защитой или безнаказанностью, а сама власть либо неспособна, либо не желает выполнять свои прямые обязанности по защите общественных интересов. Подрывается не только авторитет отдельных ведомств, но и фундаментальное доверие к государству как к гаранту законности и правопорядка.История с двумя барами в центре Улан-Удэ уже давно переросла из частного случая отдельных нарушений в показательный пример глубокой системной проблемы. Она наглядно демонстрирует разительный разрыв между формальным, бюрократическим признанием нарушений со стороны власти и ее реальной способностью, а главное – политической волей, чтобы их решительно пресекать. Граждане, пытающиеся законными методами бороться за соблюдение элементарных норм и за свою безопасность, упираются в глухую стену ведомственных проволочек, непрозрачных решений и немотивированных отказов.Пока чиновники пересылают друг другу формальные письма, а надзорные органы без объяснений блокируют проверки, бары продолжают работать в прежнем режиме.