Общество 05.09.2025 в 15:29
В Бурятии машинист экскаватора вытряс с экс-начальника невыплаченную зарплату
Вопрос решился после обращения в прокуратуру
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии горнодобывающая организация ООО «Майтек» задолжала зарплату бывшему сотруднику. Проверку проводила Северобайкальская межрайонная прокуратура.
Выяснилось, что в мае машинист экскаватора уволился по собственному желанию. Однако мужчина так и не получил окончательный расчет в установленный срок.
Межрайонный прокурор внес представление генеральному директору организации. Только после этого перед экс-работником была погашена задолженность по зарплате и выплачена компенсация за задержку расчета при увольнении на общую сумму 235 тыс. рублей, отметили в прокуратуре региона.