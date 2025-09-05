В Бурятии машинист экскаватора вытряс с экс-начальника невыплаченную зарплату

В Северо-Байкальском районе Бурятии горнодобывающая организация ООО «Майтек» задолжала зарплату бывшему сотруднику. Проверку проводила Северобайкальская межрайонная прокуратура.

Выяснилось, что в мае машинист экскаватора уволился по собственному желанию. Однако мужчина так и не получил окончательный расчет в установленный срок.

Межрайонный прокурор внес представление генеральному директору организации. Только после этого перед экс-работником была погашена задолженность по зарплате и выплачена компенсация за задержку расчета при увольнении на общую сумму 235 тыс. рублей, отметили в прокуратуре региона.