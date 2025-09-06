«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ

Улан-удэнки с завидным упорством продолжают увеличивать губы. Но, как показывает практика, не всегда результат соответствует ожиданиям. Иногда тот самый укол красоты может стать настоящим кошмаром. Так, улан-удэнка после данной процедуры уже полгода не может нормально принимать пищу и даже улыбаться. В интернете можно найти много разных историй: от жутких аллергических реакций на препарат до некроза мягких тканей.По данным социологических исследований, полные губы считаются красивыми у современных женщин. Это придает им уверенность в себе и свидетельствует об их личной и социальной состоятельности. Зачастую стремление соответствовать определенным стандартам внешности связано с желанием быть частью значимого сообщества. Тут уж непонятно, кто создает спрос: сами клиенты или салоны красоты.Тем не менее индустрия красоты - одна из прибыльных деятельностей в любом городе России. Согласно официальным данным, в январе этого года доходы российских салонов красоты увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом. Параллельно с этим число активно функционирующих официальных салонов в индустрии красоты выросло на 15,4%.Но, помимо сертифицированных, есть салоны, работающие из-под полы. Обычно у них закрытые социальные группы, информация о них передается из уст в уста. Также есть мастера, окончившие краткосрочные курсы, без медицинского образования. Они обычно принимают у себя дома либо снимают кабинеты без вывесок.Недавно интернет взорвала очередная история улан-удэнки после неудачной косметологии. Она посетила один из нелегальных салонов красоты для аугментации (увеличения) губ. Случай настолько оказался резонансным, что его опубликовала КП в Иркутске.- Я до сих пор не могу нормально улыбаться. Пять месяцев назад мне пришло сообщение от косметологического кабинета с приглашением на увеличение губ. Проводить процедуру, согласно тексту сообщения, должен был самый опытный врач, а ученики смотрят. На приеме все оказалось иначе. Я не могла даже и представить, чем обернется для меня один укол красоты, - начала свой рассказ улан-удэнка Алена (имя изменено).Со слов девушки, она повелась на сообщение в социальной сети о том, что набираются модели на контурную пластику губ по привлекательной цене: «Акция! Срочно нужны модели на контурную пластику губ!». Также было оговорено, что процедуру выполнит врач-косметолог. Женщина не сразу согласилась на предложение, но вскоре все же решилась.Косметолог принимала в центре города по записи. Когда я зашла, учеников не было, только один врач, который делал все процедуры: криолиполиз, плазмолифтинг и контурную пластику губ. Мне сказали, что ученики, мол, сегодня не вышли. Этот факт меня не насторожил, наоборот, придал больше уверенности. И цена осталась прежней. Когда очередь дошла до меня, врач сказала, что сразу будет вводить миллилитр филлера. Я поинтересовалась, не много ли зараз. Она ответила, что у меня неправильная и плоская форма губ, поэтому она будет вводить препарат комочками. В течение месяца я должна буду их разминать массажем, равномерно распределяя внутри губ, - вспоминает улан-удэнка.У девушки начались осложнения. По ее воспоминаниям, у нее появилась припухлость губ. Так как она ранее уже делала контурную пластику, Алена была в курсе, что возможны такие реакции.- Я проснулась от боли. Болело все, от ноздрей до подбородка, а губы стали как козырек. Я испугалась и сразу написала мастеру. Она предложила заехать ко мне вечером и посмотреть, что с губами, - комментировала ранее улан-удэнка.Врач, осмотрев, уверила девушку, что это просто аллергический отек и все само собой пройдет через три-четыре дня. Но на вторые сутки у Алены опухли и покраснели щеки, а также начали слезиться глаза.- Было ощущение, что губы вот-вот лопнут. Все сильно болело, и я опять написала косметологу. Она приехала ко мне домой и сказала, что для проверки надо «вскрыть» губу. Я снова ей доверилась. Она проколола мне губу и выдавила гной руками, а затем дала рецепт на антибиотики в уколах и таблетках, - комментировала ранее иркутскому изданию Алена.В итоге такие манипуляции она проводила дома в течение месяца в надежде, что скоро все пройдет. Но девушка не могла нормально шевелить губами, улыбаться и даже есть. Тогда мастер предложила вновь прийти к ней на процедуру и удалить комки, но в этот раз Алена не стала рисковать здоровьем и обратилась за помощью к юристу.В итоге Алена обратилась к дерматовенерологу за заключением, получила диагноз «другие доброкачественные новообразования кожи лица (верхней губы)». Подала жалобы в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и МВД. Также ей порекомендовали обратиться в суд, а косметолог полностью не признала свою вину.Сейчас девушка ждет начала процесса, чтобы от нее уже не требовались доказательства и она могла бы спокойно удалить комки в губах.- В Бурятии, как и по всей стране, развита «черная косметология». Процедуры проводят лица без медицинского образования. Вкалывают в губы биополимеры, попросту силикон. Он не рассосется никогда, в отличие от гиалуроновых филлеров. И эти «специалисты» не умеют работать с последствиями. Если филлер на основе биополимера, то его можно убрать только хирургическим путем, и то не всегда полностью, - говорит врач-косметолог Очир Ринчинов.Еще одной историей с нами поделилась улан-удэнка Дарима (имя изменено), которая решила стать моделью по увеличению губ.- Я пришла в салон, потому что цена была дешевой. В других местах увеличение губ стоит в разы дороже. Я студентка, денег у меня немного. Когда пришла туда, салон находился в центре города, увидела, что в помещении накурено и грязно. На столе - одноразовая посуда из-под лапши быстрого приготовления. В соседней комнате лежала женщина под каким-то вакуумом. Мне показалось это очень странным, но за такую цену можно и закрыть на многое глаза, - делится девушка.Со слов Даримы, в салоне не было даже раковины для мытья рук. Несмотря на грязный пол, хозяйка зала потребовала снять обувь.- Она, конечно, манипуляции проводила в перчатках и показала, что флакон не распечатан. Но в итоге нанесенная анестезия на меня не подействовала. Когда косметолог начала колоть, было ужасно больно. Я кричала, а специалист ответила, что начала делать и остановиться не сможет. Просила терпеть. Я испытывала невыносимую боль, у меня текли слезы. Она на меня кричала с матами. Правда потом оправдалась, что специально материлась, чтобы я не дергалась, - вспоминает девушка.По рассказу девушки, ей нанесли крем на губы. Для справки: при аппликационной анестезии используют кремы, аэрозоли, пенки, гели или мази, содержащие лидокаин, прилокаин. На очищенную кожу наносится препарат, распределяется равномерным слоем и накрывается пленкой. В течение 20 - 30 минут наступает полноценное обезболивание. Аппликации анестетиками подходят для пациентов, которые не имеют аллергических реакций.Несмотря на боль, результат студентку порадовал.- Я с новыми губами стала похожа на самую крутую дамочку, - ответила она.- Увеличение губ - одна из самых популярных процедур. Обычно вводится один миллилитр гиалуронового филлера. Мы используем только проверенные сертифицированные препараты с регистрационными удостоверениями. Иногда требуется два миллилитра, но повторная процедура проводится не ранее чем через полтора-два месяца. Больше двух миллилитров препарата вводить нельзя, иначе он выйдет за пределы красной каймы губ и у пациента появятся «гиалуроновые усы». Некоторые клиенты думают, что это нормально, - рассказал врач-косметолог.Многие врачи-косметологи сходятся во мнении, что не очень любят исправлять чужие неудачные работы, и в основном отправляют пациентов к тем, кто допустил ошибку.- Если есть явный дефект, мы переделываем. Если все более-менее нормально - отказываем. И часто отговариваем пациентов от пластической операции, - отметил пластический хирург Чимит Мункуев.Специалисты напоминают, что препараты должны быть сертифицированными с регистрационными удостоверениями. Например, по европейским стандартам, гиалуроновая кислота должна проходить трехступенчатую очистку материала от примесей бактерий, на которых гиалуроновая кислота синтезируется в лабораториях.Такая многоступенчатая очистка – один из самых дорогих процессов в технологическом процессе синтеза материала для увеличения губ – филлера. Поэтому, чтобы сэкономить, ряд азиатских производителей могут применять лишь однократную очистку гиалуроновой кислоты от примесей бактериального происхождения. Такие филлеры, которые недостаточно очищены, несут в себе реальную опасность побочных эффектов и осложнений, как сразу после процедуры, так и отдаленных (отеки, воспаления, аллергические реакции, комки).Несмотря на то, что тенденции меняются и мода на увеличенные губы уходит в прошлое, практика показывает обратное. Женщины готовы терпеть жуткие боли и становиться жертвами нерадивых дельцов, но лишь бы выглядеть «дорого-богато». Не нужно забывать, что любое вмешательство в организм чревато последствиями. Тут уж лучше 100 раз отмерить, прежде чем придется навсегда отрезать.