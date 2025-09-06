Общество 06.09.2025 в 07:00

«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ

Горожанки все чаще платят здоровьем за дешевые уколы красоты
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ
Фото: скриншот
Улан-удэнки с завидным упорством продолжают увеличивать губы. Но, как показывает практика, не всегда результат соответствует ожиданиям. Иногда тот самый укол красоты может стать настоящим кошмаром. Так, улан-удэнка после данной процедуры уже полгода не может нормально принимать пищу и даже улыбаться. В интернете можно найти много разных историй: от жутких аллергических реакций на препарат до некроза мягких тканей.

Сомнительный салон

По данным социологических исследований, полные губы считаются красивыми у современных женщин. Это придает им уверенность в себе и свидетельствует об их личной и социальной состоятельности. Зачастую стремление соответствовать определенным стандартам внешности связано с желанием быть частью значимого сообщества. Тут уж непонятно, кто создает спрос: сами клиенты или салоны красоты.

Тем не менее индустрия красоты - одна из прибыльных деятельностей в любом городе России. Согласно официальным данным, в январе этого года доходы российских салонов красоты увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом. Параллельно с этим число активно функционирующих официальных салонов в индустрии красоты выросло на 15,4%.

Но, помимо сертифицированных, есть салоны, работающие из-под полы. Обычно у них закрытые социальные группы, информация о них передается из уст в уста. Также есть мастера, окончившие краткосрочные курсы, без медицинского образования. Они обычно принимают у себя дома либо снимают кабинеты без вывесок.

Недавно интернет взорвала очередная история улан-удэнки после неудачной косметологии. Она посетила один из нелегальных салонов красоты для аугментации (увеличения) губ. Случай настолько оказался резонансным, что его опубликовала КП в Иркутске.

- Я до сих пор не могу нормально улыбаться. Пять месяцев назад мне пришло сообщение от косметологического кабинета с приглашением на увеличение губ. Проводить процедуру, согласно тексту сообщения, должен был самый опытный врач, а ученики смотрят. На приеме все оказалось иначе. Я не могла даже и представить, чем обернется для меня один укол красоты, - начала свой рассказ улан-удэнка Алена (имя изменено).

Со слов девушки, она повелась на сообщение в социальной сети о том, что набираются модели на контурную пластику губ по привлекательной цене: «Акция! Срочно нужны модели на контурную пластику губ!». Также было оговорено, что процедуру выполнит врач-косметолог. Женщина не сразу согласилась на предложение, но вскоре все же решилась.

Косметолог принимала в центре города по записи. Когда я зашла, учеников не было, только один врач, который делал все процедуры: криолиполиз, плазмолифтинг и контурную пластику губ. Мне сказали, что ученики, мол, сегодня не вышли. Этот факт меня не насторожил, наоборот, придал больше уверенности. И цена осталась прежней. Когда очередь дошла до меня, врач сказала, что сразу будет вводить миллилитр филлера. Я поинтересовалась, не много ли зараз. Она ответила, что у меня неправильная и плоская форма губ, поэтому она будет вводить препарат комочками. В течение месяца я должна буду их разминать массажем, равномерно распределяя   внутри губ, - вспоминает улан-удэнка.

Абонент не абонент

У девушки начались осложнения. По ее воспоминаниям, у нее появилась припухлость губ. Так как она ранее уже делала контурную пластику, Алена была в курсе, что возможны такие реакции.

- Я проснулась от боли. Болело все, от ноздрей до подбородка, а губы стали как козырек. Я испугалась и сразу написала мастеру. Она предложила заехать ко мне вечером и посмотреть, что с губами, - комментировала ранее улан-удэнка.

Врач, осмотрев, уверила девушку, что это просто аллергический отек и все само собой пройдет через три-четыре дня. Но на вторые сутки у Алены опухли и покраснели щеки, а также начали слезиться глаза.

- Было ощущение, что губы вот-вот лопнут. Все сильно болело, и я опять написала косметологу. Она приехала ко мне домой и сказала, что для проверки надо «вскрыть» губу. Я снова ей доверилась. Она проколола мне губу и выдавила гной руками, а затем дала рецепт на антибиотики в уколах и таблетках, - комментировала ранее иркутскому изданию Алена.

В итоге такие манипуляции она проводила дома в течение месяца в надежде, что скоро все пройдет. Но девушка не могла нормально шевелить губами, улыбаться и даже есть. Тогда мастер предложила вновь прийти к ней на процедуру и удалить комки, но в этот раз Алена не стала рисковать здоровьем и обратилась за помощью к юристу.

В итоге Алена обратилась к дерматовенерологу за заключением, получила диагноз «другие доброкачественные новообразования кожи лица (верхней губы)». Подала жалобы в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и МВД. Также ей порекомендовали обратиться в суд, а косметолог полностью не признала свою вину.

Сейчас девушка ждет начала процесса, чтобы от нее уже не требовались доказательства и она могла бы спокойно удалить комки в губах.

- В Бурятии, как и по всей стране, развита «черная косметология». Процедуры проводят лица без медицинского образования. Вкалывают в губы биополимеры, попросту силикон. Он не рассосется никогда, в отличие от гиалуроновых филлеров. И эти «специалисты» не умеют работать с последствиями. Если филлер на основе биополимера, то его можно убрать только хирургическим путем, и то не всегда полностью, - говорит врач-косметолог Очир Ринчинов.

Кололи без анестезии

Еще одной историей с нами поделилась улан-удэнка Дарима (имя изменено), которая решила стать моделью по увеличению губ.

- Я пришла в салон, потому что цена была дешевой. В других местах увеличение губ стоит в разы дороже. Я студентка, денег у меня немного. Когда пришла туда, салон находился в центре города, увидела, что в помещении накурено и грязно. На столе - одноразовая посуда из-под лапши быстрого приготовления. В соседней комнате лежала женщина под каким-то вакуумом. Мне показалось это очень странным, но за такую цену можно и закрыть на многое глаза, - делится девушка.

Со слов Даримы, в салоне не было даже раковины для мытья рук. Несмотря на грязный пол, хозяйка зала потребовала снять обувь.

- Она, конечно, манипуляции проводила в перчатках и показала, что флакон не распечатан. Но в итоге нанесенная анестезия на меня не подействовала. Когда косметолог начала колоть, было ужасно больно. Я кричала, а специалист ответила, что начала делать и остановиться не сможет. Просила терпеть. Я испытывала невыносимую боль, у меня текли слезы. Она на меня кричала с матами. Правда потом оправдалась, что специально материлась, чтобы я не дергалась, - вспоминает девушка.

По рассказу девушки, ей нанесли крем на губы. Для справки: при аппликационной анестезии используют кремы, аэрозоли, пенки, гели или мази, содержащие лидокаин, прилокаин. На очищенную кожу наносится препарат, распределяется равномерным слоем и накрывается пленкой. В течение 20 - 30 минут наступает полноценное обезболивание. Аппликации анестетиками подходят для пациентов, которые не имеют аллергических реакций.

Несмотря на боль, результат студентку порадовал. 

- Я с новыми губами стала похожа на самую крутую дамочку, - ответила она.

- Увеличение губ - одна из самых популярных процедур. Обычно вводится один миллилитр гиалуронового филлера. Мы используем только проверенные сертифицированные препараты с регистрационными удостоверениями. Иногда требуется два миллилитра, но повторная процедура проводится не ранее чем через полтора-два месяца. Больше двух миллилитров препарата вводить нельзя, иначе он выйдет за пределы красной каймы губ и у пациента появятся «гиалуроновые усы». Некоторые клиенты думают, что это нормально, - рассказал врач-косметолог.

Многие врачи-косметологи сходятся во мнении, что не очень любят исправлять чужие неудачные работы, и в основном отправляют пациентов к тем, кто допустил ошибку.

- Если есть явный дефект, мы переделываем. Если все более-менее нормально - отказываем. И часто отговариваем пациентов от пластической операции, - отметил пластический хирург Чимит Мункуев.

Специалисты напоминают, что препараты должны быть сертифицированными с регистрационными удостоверениями. Например, по европейским стандартам, гиалуроновая кислота должна проходить трехступенчатую очистку материала от примесей бактерий, на которых гиалуроновая кислота синтезируется в лабораториях.

Такая многоступенчатая очистка – один из самых дорогих процессов в технологическом процессе синтеза материала для увеличения губ – филлера. Поэтому, чтобы сэкономить, ряд азиатских производителей могут применять лишь однократную очистку гиалуроновой кислоты от примесей бактериального происхождения. Такие филлеры, которые недостаточно очищены, несут в себе реальную опасность побочных эффектов и осложнений, как сразу после процедуры, так и отдаленных (отеки, воспаления, аллергические реакции, комки).

Несмотря на то, что тенденции меняются и мода на увеличенные губы уходит в прошлое, практика показывает обратное. Женщины готовы терпеть жуткие боли и становиться жертвами нерадивых дельцов, но лишь бы выглядеть «дорого-богато». Не нужно забывать, что любое вмешательство в организм чревато последствиями. Тут уж лучше 100 раз отмерить, прежде чем придется навсегда отрезать.
Теги
косметология

Все новости

Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
05.09.2025 в 17:30
Полетит ли «Байкал» над Байкалом
05.09.2025 в 17:28
В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую
05.09.2025 в 17:03
Глава Бурятии поделился отличными новостями
05.09.2025 в 16:58
На Восточном экономическом форуме обсудили поддержку ветеранов СВО и их семей
05.09.2025 в 16:35
«Он — последний, кто видел отца»
05.09.2025 в 16:10
Жители Улан-Удэ вышли на тропу войны с железными соседями
05.09.2025 в 15:58
В Бурятии машинист экскаватора вытряс с экс-начальника невыплаченную зарплату
05.09.2025 в 15:29
В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
05.09.2025 в 15:08
В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую
05.09.2025 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую
Она будет работать круглый год, даже в пожароопасный период
05.09.2025 в 17:03
Жители Улан-Удэ вышли на тропу войны с железными соседями
Несанкционированные гаражи оккупировали весь их двор
05.09.2025 в 15:58
В Бурятии машинист экскаватора вытряс с экс-начальника невыплаченную зарплату
Вопрос решился после обращения в прокуратуру
05.09.2025 в 15:29
В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
Наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом
05.09.2025 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru