Общество 06.09.2025 в 10:00

В Бурятии стоимость сыра перевалила за 1400 рублей за килограмм

Покупатели начали экономить на молочных продуктах
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Потребители стали покупать меньше молочных продуктов из-за подорожания, сообщили участники рынка на специализированной конференции DairyTrader. По их словам, экономика предприятий требует повышения цен ещё в среднем на 5% в ближайшее время, однако такие меры могут привести к дальнейшему падению потребления. 

«Мы видим снижение спроса — медленное, постепенное, по 1–2% в месяц. И это плохой тренд, плохой сигнал: покупательская способность продолжает уменьшаться. Начинает деградировать спрос на питьевые йогурты», — отметил один из участников.

В Бурятии стоимость натурального сыра без молочных заменителей жирностью 50% выросла за год с 1200 до 1400 рублей за килограмм.

Между тем Россия резко увеличила закупки маргарина за рубежом. Как сообщает «Коммерсант», поставки маргариновой продукции в Россию за последние 12 месяцев выросли на 41%, подсчитали в OleoScope.
