Telegram и WhatsApp* останутся в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должны продолжить работу в России. По его словам, их присутствие необходимо для развития конкуренции с отечественной платформой Max.«Я считаю, что должны, да, конечно, они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – отметил Песков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что Max предстоит долгий путь и, чтобы сервис стал востребованным у миллионов пользователей, ему необходимо постоянно совершенствоваться в условиях соперничества с другими платформами.Напомним, 13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*, заявив, что эти мессенджеры используются для мошенничества и вовлечения граждан в террористическую деятельность. При этом остальные функции приложений остались без изменений. Тем не менее, мошенники активно начали использовать другие мессенджеры, доступные для голосовой связи.Как отмечают эксперты, WhatsApp* - мощный инструмент для связи бизнеса с клиентами, а Telegram вообще превратился в серьёзный канал по продвижению политической повестки в России. И его «обнуление» обнулит многомиллионную интернет-базу военкоров, многократно нарастивших свою аудиторию после начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Это, видимо, признано опасным и нецелесообразным.*принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ