Общество 06.09.2025 в 15:19

В Бурятии проиндексируют ведомственные пенсии

Индексация может составить 7,6%
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии проиндексируют ведомственные пенсии
Фото: архив «Номер один»
Уже с 1 октября 2025 года военных и ведомственных пенсионеров Бурятии ожидает приятный сюрприз – очередное повышение выплат, рассказали в канале «Юридический навигатор. От прав к решениям». Это уже второе повышение в течение года, которое затронет не только бывших сотрудников Министерства обороны, но и всех получателей так называемых ведомственных пенсий.

Изначально планировалось проиндексировать военные пенсии на 4,5%, а Министерство обороны внесло предложение увеличить размер индексации до 7,6%. Окончательное решение будет принято правительством, но увеличение выглядит весьма вероятным. Средний размер военной пенсии в 2025 году до октябрьской индексации составляет 43-45 тысяч рублей.

При индексации на 7,6% средняя прибавка составит около 3260 рублей в месяц. Например, если пенсия составляла 30 тысяч рублей, то к ней прибавится примерно 2280 рублей, если же 40 тысяч — 3040 рублей. Пенсия, равная 50 тысячам, увеличится примерно до 53800 рублей.

Октябрьская индексация затронет не только военных пенсионеров. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, повышение коснется всех получателей ведомственных пенсий, что делает эту новость актуальной для широкого круга граждан — например, для бывших сотрудников Минобороны РФ, ФСБ, ФСИН, а также для пенсионеров МВД и Росгвардиии.

«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году. В бюджете следующего года эти деньги будут заложены», — уточнил депутат. Этот вопрос, как отмечает «РБК», Госдума рассмотрит осенью при обсуждении проекта главного финансового документа России на следующий год.
Теги
пенсии

Все новости

В Бурятии проиндексируют ведомственные пенсии
06.09.2025 в 15:19
В Бурятии размывает дороги
06.09.2025 в 15:13
Telegram и WhatsApp* останутся в России
06.09.2025 в 14:49
В Бурятии женщина утонула в горной реке
06.09.2025 в 14:39
В Улан-Удэ загадочно пропала «детская земля»
06.09.2025 в 14:00
55 жителей Бурятии обманули мошенники за неделю
06.09.2025 в 10:22
В Бурятии стоимость сыра перевалила за 1400 рублей за килограмм
06.09.2025 в 10:00
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
06.09.2025 в 09:47
«Черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ
06.09.2025 в 07:00
Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
05.09.2025 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Telegram и WhatsApp* останутся в России
Спикер Кремля заступился за популярные мессенджеры
06.09.2025 в 14:49
В Улан-Удэ загадочно пропала «детская земля»
Дворовые войны в столице Бурятии набирают обороты
06.09.2025 в 14:00
В Бурятии стоимость сыра перевалила за 1400 рублей за килограмм
Покупатели начали экономить на молочных продуктах
06.09.2025 в 10:00
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
Надежды, что отечественное ПО защитит от кибер-преступников, оказались беспочвенными
06.09.2025 в 09:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru