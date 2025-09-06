В Бурятии проиндексируют ведомственные пенсии

Уже с 1 октября 2025 года военных и ведомственных пенсионеров Бурятии ожидает приятный сюрприз – очередное повышение выплат, рассказали в канале «Юридический навигатор. От прав к решениям». Это уже второе повышение в течение года, которое затронет не только бывших сотрудников Министерства обороны, но и всех получателей так называемых ведомственных пенсий.Изначально планировалось проиндексировать военные пенсии на 4,5%, а Министерство обороны внесло предложение увеличить размер индексации до 7,6%. Окончательное решение будет принято правительством, но увеличение выглядит весьма вероятным. Средний размер военной пенсии в 2025 году до октябрьской индексации составляет 43-45 тысяч рублей.При индексации на 7,6% средняя прибавка составит около 3260 рублей в месяц. Например, если пенсия составляла 30 тысяч рублей, то к ней прибавится примерно 2280 рублей, если же 40 тысяч — 3040 рублей. Пенсия, равная 50 тысячам, увеличится примерно до 53800 рублей.Октябрьская индексация затронет не только военных пенсионеров. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, повышение коснется всех получателей ведомственных пенсий, что делает эту новость актуальной для широкого круга граждан — например, для бывших сотрудников Минобороны РФ, ФСБ, ФСИН, а также для пенсионеров МВД и Росгвардиии.«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году. В бюджете следующего года эти деньги будут заложены», — уточнил депутат. Этот вопрос, как отмечает «РБК», Госдума рассмотрит осенью при обсуждении проекта главного финансового документа России на следующий год.